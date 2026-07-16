Mở rộng không gian hợp tác giữa Huế và Hàn Quốc

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang tặng quà lưu niệm đến tân Tổng Lãnh sự Han Jungil.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang chúc mừng ông Han Jungil nhận nhiệm vụ mới. Lãnh đạo thành phố tin tưởng với kinh nghiệm phong phú, tân Tổng Lãnh sự sẽ có nhiệm kỳ thành công, góp phần củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc và thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương Hàn Quốc với khu vực miền Trung, đặc biệt là thành phố Huế.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định Huế luôn coi trọng hợp tác với các đối tác Hàn Quốc. Đến nay, Huế đã thiết lập quan hệ hữu nghị với các địa phương như Gyeongju, quận Dongnae (Busan), Namyangju (Gyeonggi) và ký kết Thỏa thuận hợp tác với tỉnh Chungcheongnam vào tháng 8/2025.

Về kinh tế - đầu tư, Hàn Quốc hiện có 17 dự án FDI tại Huế với tổng vốn hơn 61,6 triệu USD, tập trung vào dịch vụ, may mặc, hạ tầng và công nghệ thông tin. Thành phố cũng tiếp nhận 6 dự án ODA của Hàn Quốc trị giá 55 triệu USD trong các lĩnh vực y tế, quy hoạch đô thị, giao thông xanh và du lịch thông minh. Đối với du lịch và văn hóa, Hàn Quốc là thị trường quốc tế trọng điểm của Huế.

Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng tân Tổng Lãnh sự Han Jungil

Nhằm đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng hỗ trợ thúc đẩy 5 nhóm nội dung trọng tâm, bao gồm: đẩy mạnh giao lưu văn hóa nhân dân và ứng dụng công nghệ cao bảo tồn di sản gắn với Festival Huế; xúc tiến mở các đường bay charter và thương mại thường lệ (trước mắt là chặng Huế - Busan vào tháng 12/2026); triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác với tỉnh Chungcheongnam cùng các địa phương tiềm năng; tăng cường thu hút đầu tư vào công nghệ cao, đô thị thông minh, logistics; đồng thời kết nối hợp tác về y tế, giáo dục, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ…

Tân Tổng Lãnh sự Han Jungil bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước chiều sâu văn hóa cùng tiềm năng phát triển của Huế. Đồng thời, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên trách của thành phố để trao đổi thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp cận thị trường Huế và đẩy mạnh giao lưu văn hóa, tạo nền tảng hợp tác bền vững.

Phó Chủ tịch UBND thành phố chúc ông Han Jungil có một nhiệm kỳ công tác thành công. Đồng thời, khẳng định chính quyền thành phố Huế luôn sẵn sàng đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng để hiện thực hóa các chương trình hợp tác trong thời gian tới.