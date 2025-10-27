Lũ lớn làm sập mố cầu Leno, gây chia cắt tại xã Khe Tre

Hiện trường vụ sập mố cầu Leno gây chia cắt ở xã Khe Tre

Chủ tịch UBND xã Khe Tre Dương Thanh Phước thông tin: Cầu Leno bắc qua sông Hữu Trạch, nối thôn 1 với thôn 3 của xã Khe Tre (trước đây là tổ dân phố 1 của trị trấn Khe Tre cũ và và thôn 3 của xã Hương Phú cũ). Do mưa lớn, lưu lượng nước đổ từ thượng nguồn về mạnh đã làm thay đổi dòng chảy gây nên sạt lở dẫn đến sập mố cầu Leno dài khoảng 20m vào trưa cùng ngày, gây chia cắt hai thôn trên.

Theo ông Dương Thanh Phước, ngày sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức lực lượng giăng dây cảnh báo, rào khu vực nguy hiểm và cử lực lượng túc trực tại đây không cho người dân qua lại và tiếp cận với khu vực có nguy cơ sạt lở. Đồng thời, hướng dẫn người dân đi vòng đường khác và khuyến cáo người dân không ra đường trong lúc thời tiết cực đoan, mưa lớn.

Tại khu vực xã Khe Tre cũng đã ghi nhận nhiều điểm sạt lở nguy hiểm. Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn. Ảnh hưởng của mữa lũ nên trên địa bàn huyện Nam Đông cũ cũng làm mất sóng điện thoại gây khó khăn cho công tác chỉ đạo ứng phó với mưa lũ.