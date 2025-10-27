  • Huế ngày nay Online
Lũ lớn làm sập mố cầu Leno, gây chia cắt tại xã Khe Tre

HNN.VN - Chủ tịch UBND xã Khe Tre Dương Thanh Phước thông tin, sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức lực lượng giăng dây cảnh báo, rào khu vực nguy hiểm và cử lực lượng túc trực tại đây không cho người dân qua lại và tiếp cận với khu vực có nguy cơ sạt lở.

 Hiện trường vụ sập mố cầu Leno gây chia cắt ở xã Khe Tre 

Chủ tịch UBND xã Khe Tre Dương Thanh Phước thông tin: Cầu Leno bắc qua sông Hữu Trạch, nối thôn 1 với thôn 3 của xã Khe Tre (trước đây là tổ dân phố 1 của trị trấn Khe Tre cũ và và thôn 3 của xã Hương Phú cũ). Do mưa lớn, lưu lượng nước đổ từ thượng nguồn về mạnh đã làm thay đổi dòng chảy gây nên sạt lở dẫn đến sập mố cầu Leno dài khoảng 20m vào trưa cùng ngày, gây chia cắt hai thôn trên.     

Theo ông Dương Thanh Phước, ngày sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức lực lượng giăng dây cảnh báo, rào khu vực nguy hiểm và cử lực lượng túc trực tại đây không cho người dân qua lại và tiếp cận với khu vực có nguy cơ sạt lở. Đồng thời, hướng dẫn người dân đi vòng đường khác và khuyến cáo người dân không ra đường trong lúc thời tiết cực đoan, mưa lớn.

Tại khu vực xã Khe Tre cũng đã ghi nhận nhiều điểm sạt lở nguy hiểm. Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn. Ảnh hưởng của mữa lũ nên trên địa bàn huyện Nam Đông cũ cũng làm mất sóng điện thoại gây khó khăn cho công tác chỉ đạo ứng phó với mưa lũ.  

Hiện trạng cầu Leno sau sập mố cầu    

 

THÁI BÌNH
mưa lũ, sập mố cầu, chia cắt, Khe Tre, Nam Đông
Di dời khẩn hàng chục hộ dân tránh lũ

Chiều và tối 26/10, mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió Đông trên cao khiến nhiều khu vực ở thành phố Huế bị ngập sâu, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Các địa phương đã khẩn trương di dời dân vùng ngập sâu và có nguy cơ sạt lở.

Di dời khẩn hàng chục hộ dân tránh lũ
Học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày 27/10

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế vừa thông báo cho học sinh trên địa bàn toàn thành phố nghỉ học trong ngày 27/10 nhằm đảm bảo an toàn trước diễn biến mưa lũ phức tạp.

Học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày 27 10

