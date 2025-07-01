“Bốn cùng” với dân

Đảng ủy phường Hóa Châu đi cứu trợ cho người dân

"Dân cần là chúng tôi có mặt"

Trưa 26/10, chúng tôi đến phòng làm việc của chị Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu. Sau mấy ngày xối xả, mưa đã có phần ngớt. Giọng chị vang lên qua điện thoại: “Hôm nay trời tạnh, các anh chị phối hợp Đội xe 0 đồng đưa anh Nguyễn Văn Hà về nhà nhé. Nhớ bố trí nhân viên y tế đi cùng, kiểm tra sức khỏe, đảm bảo an toàn tuyệt đối”. Cúp máy, chị quay sang tôi: “Hai hôm nữa có thể trời lại mưa to, nếu nước dâng thì phải đưa anh Hà trở lại trạm y tế. Nhưng giờ trời đã tạnh, nước cũng rút, cho anh ấy về kẻo sốt ruột. Ai mà chẳng mong được về nhà sau mấy ngày tránh lụt”.

Anh Nguyễn Văn Hà, trú tại 34/46 Nguyễn Hữu Cảnh, là lao động chính nhưng nằm liệt giường suốt 5 năm, gánh nặng mưu sinh đặt lên vai người vợ làm nghề tự do, trong khi hai con còn nhỏ, mẹ lớn tuổi. Trong những ngày mưa lũ, căn nhà nhỏ của anh luôn là mối lo thường trực của chính quyền phường. Vì vậy, cán bộ đã vận động đưa anh lên trạm y tế để đảm bảo an toàn. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - mẹ anh Hà - rưng rưng: “Chúng tôi biết ơn cán bộ phường nhiều lắm. Giữa lúc khó khăn như thế này, được lãnh đạo phường đến hỏi han, giúp đỡ… thật sự cảm động vô cùng”.

Mấy ngày qua, chị Hoàng Thị Như Thanh cùng đội ngũ cán bộ UBND phường An Cựu hầu như ngày nào cũng xuống cơ sở, đi từng ngõ, đến từng hộ dân ở các vùng thấp trũng. Bất chấp mưa gió, chị xắn quần lội qua những đoạn ngập nước, trực tiếp kiểm tra từng ngôi nhà. Nơi nào còn tiềm ẩn nguy cơ, chị vận động, hướng dẫn người dân di dời đến nơi an toàn.

Lãnh đạo UBND phường An Cựu kiểm tra tình hình mưa lũ

Theo chị Thanh, phải đi về cơ sở mới biết dân cần gì, cái gì người dân cần thì chính quyền phải hỗ trợ. Mỗi khi người dân phản ánh về những khu vực thấp trũng, chị đều trực tiếp đến kiểm tra. Nếu việc gì giải quyết được thì xử lý ngay, nếu không thì kiến nghị lên cấp trên, đảm bảo không bỏ sót bất cứ nhu cầu cấp bách nào.

Giữa những ngày mưa lũ dâng cao, các cán bộ Hội Phụ nữ phường Dương Nỗ cũng tất bật không kém. Chị Hà Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội LHPN phường Dương Nỗ kể lại, ngay khi nhận thấy nước bắt đầu lên nhanh, địa phương đã lập danh sách, kiểm đếm từng hộ, cắt cử cán bộ đến vận động 8 phụ nữ mang thai và 18 người mắc bệnh nền di chuyển đến cơ sở y tế để chờ sinh và điều trị an toàn. Một trong những trường hợp được vận động kịp thời là chị Trần Ngọc Thị Ái Loan, mang thai hơn 38 tuần. Khi nghe chị Loan vẫn ở nhà, chị Thủy đến tận nơi thuyết phục, khuyên chị mang đồ chuẩn bị sinh đến cơ sở y tế. Đến chiều ngày 25/10, chị Loan đã mẹ tròn con vuông. Giữa những ngày mưa gió, sự bình an của người dân là phần thưởng lớn nhất cho những nỗ lực không quản ngày đêm của cán bộ cơ sở.

Cán bộ y tế phường An Cựu kiểm tra sức khỏe cho người dân bệnh nặng phải di dời trong mưa lũ

Chèo thuyền, lội nước đến với người dân

Chiều 24/10, khi nước vẫn ngập sâu ở Tổ dân phố Quán Hòa và Đội 12B Tổ dân phố Minh Thanh, đoàn công tác do ông Trần Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hóa Châu dẫn đầu lên thuyền, len lỏi qua những con đường ngập nước đi cứu trợ người dân. Giữa mênh mông nước bạc, hình ảnh những người cán bộ phường chèo thuyền, lội nước đến nhà dân, trở thành minh chứng đẹp cho một tinh thần phục vụ tận tụy vì dân.

Phường Hóa Châu là một trong những vùng thấp trũng của thành phố Huế. Trong những ngày mưa lũ, cán bộ nơi đây cùng ăn, ngủ dã chiến ngay tại cơ quan ngập nước; nhiều người nhà cách hơn 15km, suốt mấy ngày liền không thể trở về. Bữa cơm vội giữa đêm, gói mì tôm chia nhau… trở thành những ký ức không thể nào quên về tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó.

Ông Trần Ngọc Dương chia sẻ, kỷ niệm khó quên nhất của cán bộ phường Hóa Châu trong đợt lũ vừa qua là những ngày trụ sở Đảng ủy bị nước lũ bao vây nhưng tinh thần làm việc vẫn nhiệt huyết. Chúng tôi cùng vào bếp nấu ăn, xử lý công việc, bàn phương án ứng phó, thậm chí cùng nhau kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 trong khung cảnh đặc biệt nhưng chan chứa tinh thần lạc quan, đoàn kết và tình đồng nghiệp.

Từ mỗi trận lũ đi qua, cán bộ cơ sở lại tích lũy thêm những bài học quý giá cho công tác phòng, chống thiên tai. Kinh nghiệm ấy không chỉ nằm ở quy trình, phương án ứng phó, mà còn ở tinh thần sẻ chia, đồng hành cùng người dân trong mọi hoàn cảnh. Hơn hết, tinh thần “bốn cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân) trong mùa lũ đã biến phương châm chỉ đạo thành hành động cụ thể, sống động giữa đời thường.