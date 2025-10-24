Trên 660 phụ nữ mang thai trên 36 tuần được vận động di chuyển đến nơi an toàn

Dù bị ngập do lũ, Trạm Y tế Phú Hồ vẫn ứng trực khám chữa bệnh cho bệnh nhân

Thực hiện Công điện của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Y tế và UBND TP. Huế, Sở Y tế đã khẩn trương ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai công tác ứng phó, thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ” - chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Các đơn vị y tế được yêu cầu đảm bảo trực cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng thu dung và điều trị bệnh nhân trong mọi tình huống; rà soát phương án ứng phó tại các cơ sở y tế, đặc biệt ở khu vực thấp trũng, ven biển, đầm phá.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế, tính đến sáng 27/10, một số trạm y tế tại các địa phương bị ảnh hưởng ngập cục bộ như Trạm Y tế Khe Tre (Phú Lộc), Phú Hồ (Phú Vang), Thanh Thủy (Hương Thủy) và Thuận Hóa (TP. Huế). Các đơn vị đã chủ động di dời, vệ sinh, khử khuẩn và tiếp tục duy trì công tác khám chữa bệnh an toàn cho người dân.

Phẫu thuật cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế A Lưới

Từ ngày 21 - 27/10, tổng số bệnh nhân nội trú tại các cơ sở khám chữa bệnh là hơn 10.000 trường hợp; riêng trong 24 giờ qua, có 20 ca cấp cứu, 3 ca phẫu thuật, trong đó 1 ca phẫu thuật cấp cứu. Bên cạnh đó, có 667 phụ nữ mang thai trên 36 tuần được y tế địa phương và chính quyền vận động di chuyển đến nơi an toàn, hạn chế rủi ro khi nước lũ dâng cao.

Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm cũng được ngành y tế tăng cường, với việc ban hành nhiều công văn chỉ đạo các địa phương kiểm tra nguồn nước, giám sát bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh thực phẩm, nhằm phòng ngừa ngộ độc và bệnh truyền qua thực phẩm trong mùa mưa bão.

Song song đó, Sở Y tế tiếp tục tổ chức các đoàn công tác do lãnh đạo Sở dẫn đầu, kiểm tra công tác phòng, chống lũ lụt tại các cơ sở y tế khu vực nguy cơ cao thuộc Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Hương Thủy. Mục tiêu là kịp thời nắm bắt tình hình, hướng dẫn khắc phục, bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế, trang thiết bị và người bệnh.

Hiện, ngành y tế thành phố đang duy trì nghiêm túc chế độ trực, tăng cường giám sát vệ sinh môi trường, chủ động phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ, đồng thời theo dõi sát diễn biến thời tiết để kịp thời điều chỉnh phương án ứng phó, không để bị động bất ngờ, góp phần bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người dân.