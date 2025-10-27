Chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân trong mưa lũ

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung (thứ 2, bên phải qua), cùng đoàn đến kiểm tra mưa lũ tại xã Đan Điền

Cùng đi có UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình; đại diện Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố và lãnh đạo Văn phòng Thành ủy.

Chủ động phương án ứng phó

Theo báo cáo của xã Đan Điền, từ đêm 25 đến sáng 27/10, trên địa bàn có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 250 - 450mm. Mực nước sông Bồ dâng cao khiến nhiều tuyến đường liên thôn, đường xóm bị ngập sâu từ 0,2 - 0,6m. Toàn xã có 100 hộ dân bị nước tràn vào nhà từ 0,2 - 0,3m.

Đến sáng 27/10, xã đã triển khai phương án di dời 89 hộ dân với 117 khẩu ở vùng thấp trũng; huy động 130 cán bộ, dân quân, công an trực 24/24 sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. UBND xã chủ động thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, dự trữ 10 tấn gạo, 300 thùng mì tôm, 2.000 chai nước uống, cùng nhiều phương tiện cứu hộ như xuồng nhựa, thuyền nhôm, áo phao, phao tròn. Công tác đảm bảo an toàn trường học, trạm y tế, hệ thống điện và giao thông được rà soát kỹ lưỡng.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Chủ tịch UBND xã Đan Điền cho biết: “Do ảnh hưởng của mưa lũ, đến sáng 27/10, mực nước sông Bồ đã lên 4,7m, cao hơn báo động 3 khoảng 0,2m và dự báo còn tiếp tục tăng. UBND xã tập trung tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh, đặc biệt quan tâm đến nhóm yếu thế. Cụ thể, trên địa bàn có 19 phụ nữ mang thai trên 36 tuần, trong đó 4 trường hợp có khả năng sinh cao đã được đưa đến bệnh viện, các trường hợp còn lại di chuyển đến khu vực an toàn. Ngoài ra, 75 người có bệnh lý nền cũng được di dời đến nơi an toàn. Trên địa bàn có 380 lồng nuôi cá trên sông Bồ được giằng cột cố định, 562 chiếc thuyền đánh bắt trên đầm phá được đưa vào âu thuyền tránh trú an toàn.

Ngập lũ tại xã Đan Điền

Tại phường Hương Trà, tình trạng ngập diện rộng xảy ra ở các khu vực, như Lai Thành 1, Lai Thành 2, Sơn Công 1, Giáp Nhất, Giáp Nhì, Giáp Ba, Giáp Tư. Một số tuyến đường chính ngập từ 0,3 - 0,5m, như đường Sông Bồ, đường Bửu Kế; riêng tuyến Tôn Thất Bách ngập sâu nhất tới 1,5m trên chiều dài gần 800m.

Ông Trần Văn Tú, Phó Chủ tịch UBND phường Hương Trà cho biết: “Theo kế hoạch, phường sẽ di dời 188 hộ dân khi nước tiếp tục dâng. Đến nay, phường đã di dời 2 hộ, đều là người cao tuổi. Ngay trong trưa 27/10, phường sẽ di dời thêm 25 hộ tại các khu vực Giáp Nhất, Giáp Tư và Lai Thành 1 đến nơi an toàn".

Phường Hương Trà cũng yêu cầu các tổ dân phố theo dõi sát diễn biến mưa lũ, sẵn sàng triển khai sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ” nhằm giảm thiểu thiệt hại thấp nhất.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hương Trà

Đảm bảo an toàn cho người dân

Tại phường Hương Trà, đoàn công tác cũng kiểm tra hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công phường. Cơ sở vật chất của trung tâm được đầu tư đồng bộ, mới lắp đặt hệ thống bấm và gọi số tự động, tạo thuận lợi cho người dân đến giao dịch. Qua gần 4 tháng vận hành, tỷ lệ giải quyết hồ sơ ở phường đạt trên 94% và 100% hồ sơ được số hóa. Trong điều kiện mưa lũ, phường bố trí thêm cán bộ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khi đến giải quyết thủ tục.

Qua kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, lãnh đạo thành phố lưu ý, trong thời điểm mưa lũ, phường cần chủ động thông tin đến người dân, không để người dân phải đến trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính khi điều kiện thời tiết nguy hiểm. Đây cũng là yêu cầu chung đối với các địa phương mà đoàn đến kiểm tra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình đánh giá, các địa phương khu vực phía Bắc thành phố đã cơ bản chủ động nắm bắt tình hình, triển khai kịp thời các phương án ứng phó mưa lũ, đảm bảo yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, trong bối cảnh mưa lũ còn diễn biến phức tạp, hệ thống thông tin liên lạc phải được duy trì thông suốt, nhằm cập nhật nhanh tình hình và giúp chính quyền chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

Các lồng nuôi cá trên sông Bồ được giằng cột cố định

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình cũng yêu cầu các địa phương tăng cường trang bị máy nổ dự phòng, củng cố hệ thống truyền dẫn và bổ sung phương tiện cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm phục vụ hiệu quả cho công tác phòng, chống thiên tai. Đồng thời, bố trí lực lượng y tế thường trực để kịp thời chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ người dân trong mọi tình huống; đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ và hướng dẫn người dân không chủ quan, đặc biệt khi nước rút sau lũ.

Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, kịp thời của các địa phương trong công tác ứng phó mưa lũ. Các cấp ủy, chính quyền đã bám sát tình hình, xử lý linh hoạt các tình huống, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước, nhân dân.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh: “Diễn biến mưa lũ còn phức tạp, các địa phương cần tuyệt đối tuân thủ kịch bản ứng phó, phát huy tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, không để bị động, lơ là trong mọi tình huống. Đồng thời, phải chủ động phương án khắc phục hậu quả sau lụt bão, đảm bảo đời sống người dân sớm ổn định trở lại”.