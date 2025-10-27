Triển khai ứng phó với mưa lớn diện rộng gây ngập lụt, sạt lở đất

Theo báo cáo của ngành chức năng, mưa lớn kéo dài những ngày qua gây ngập lụt nặng, sạt lở đất trên địa bàn, nhất là vùng miền núi, ven sông, suối. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất.
Từ đêm 25/10 đến sáng ngày 27/10, trên địa bàn TP. Huế có mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 13h ngày 25/10 đến 4h ngày 27/10 phổ biến 250-450mm. Một số nơi cao hơn như đỉnh Bạch Mã 1.426mm, Khe Tre 700mm, Hương Sơn 589mm, Thượng Quảng 585mm, Hương Phú 574mm. Lượng mưa giờ lớn nhất 104.6mm/giờ tại trạm Nam Đông trong khoảng thời gian từ 24h00-1h00 ngày 27/10.
Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ sáng sớm nay 27/10 đến sáng sớm 29/10, tại TP. Huế có mưa to, mưa rất to, vùng núi có nơi mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa phổ biến 250-500mm, có nơi trên 700mm.
Mực nước các triền sông trên địa bàn thành phố lúc 5h ngày 27/10/2025, sông Hương tại trạm Kim Long: 2,91dưới báo động III là là 0,59m (báo động III là 3,5m); sông Bồ tại trạm Phú Ốc: 4,04m dưới báo động III là 0,46m (báo động III là 4,5m). Dự kiến mực nước sông Hương, sông Bồ tiếp tục lên và đạt trên báo động III. Các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện trên địa bàn thành phố đảm bảo an toàn. Nhiều khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt, trượt lở đồi núi do mưa lớn.
Xảy ra chìm tàu chở xi măng ở ngoài khơi Lăng Cô, cách hòn Sơn Chà khoảng 2km. Các thủy thủ, thuyền viên trên tàu đã rời tàu và trú tránh an toàn tại cảng Đà Nẵng. Tuy nhiên, sự cố tràn dầu đã xảy ra. Hiện, các lực lương dân quân đã và đang di dời người dân ở 12 phường, xã thấp trũng trên địa bàn đến nơi an toàn. Tình trạng ngập úng cục bộ diễn ra nghiêm trọng.
Tình trạng sạt lở bờ biển, tuyến đường ngày càng có chiều hướng phức tạp. Tại xã Khe Tre, có 3 vị trí sạt lở. Tại Km23+800 đường Quốc lộ 49 đoạn từ Chầm đến cầu Tuần bị sạt lở taluy âm ra phía bờ sông Hương, nguy cơ tiếp tục sạt lở.
Các xã, phường tiến hành kiểm tra, rà soát với từng loại hình thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”, nhất là phương án, kịch bản ứng phó bão, mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất; hướng dẫn người dân chủ động ứng phó với mưa lũ kéo dài; chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, vật dụng thiết yếu và sạc dự phòng; chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán, bảo đảm an toàn tính mạng cho gia đình.
Bố trí lực lượng cảnh giới tại các tuyến đường giao thông có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở; cảnh giới, hướng dẫn, phân luồng phương tiện giao thông tại các ngầm, tràn khi xảy ra lũ lụt. Đã lên các phương án sơ tán dân phòng tránh bão, căn cứ cấp độ rủi ro và diễn biến thiên tai tại địa phương, theo phân cấp, thẩm quyền quyết định sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm.
Chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Thiên Định lưu ý, mưa lớn phức tạp, lượng mưa đầu nguồn lớn, kéo dài, lũ lụt lớn. Từ đó, các sở, ban, ngành, đơn vị địa phương chủ động triển khai ứng phó, sơ tán dân, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”; lương thực, thực phẩm đảm bảo để hỗ trợ người dân vùng thấp trũng, gặp khó khăn.
|
| Xe ô tô chết máy do ngập nước trên tuyến đường Bà Triệu
Tuân thủ nguyên tắc, tăng cường phối hợp trong điều tiết nước hồ đập; rà soát lại hệ thống camera, cập nhật, duy trì với các địa phương để ứng phó hỗ trợ người dân cần gấp. Đã tiếp nhận thông tin của người dân phải có phản hồi, xử lý hỗ trợ người dân. Các đơn vị và địa phương liên quan tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h. Tăng cường cho bà con chủ động phòng chống mưa lũ, đặc biệt là các địa phương ở vùng thấp trũng.
Sáng cùng ngày, vào lúc 9h30, trong chuyến kiểm tra thực thế tình hình phòng chống mưa lũ, tại điểm cầu phường Hương Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cùng UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình cũng đã có cuộc họp nhanh trực tuyến kết nối đến các địa phương, điểm cầu trung tâm tại Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố để nắm tình hình và chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ.