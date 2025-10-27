Triển khai ứng phó với mưa lớn diện rộng gây ngập lụt, sạt lở đất

Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Thiên Định chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ

Cùng làm việc còn có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Quý Phương.

Theo báo cáo của ngành chức năng, mưa lớn kéo dài những ngày qua gây ngập lụt nặng, sạt lở đất trên địa bàn, nhất là vùng miền núi, ven sông, suối. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất.

Từ đêm 25/10 đến sáng ngày 27/10, trên địa bàn TP. Huế có mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 13h ngày 25/10 đến 4h ngày 27/10 phổ biến 250-450mm. Một số nơi cao hơn như đỉnh Bạch Mã 1.426mm, Khe Tre 700mm, Hương Sơn 589mm, Thượng Quảng 585mm, Hương Phú 574mm. Lượng mưa giờ lớn nhất 104.6mm/giờ tại trạm Nam Đông trong khoảng thời gian từ 24h00-1h00 ngày 27/10.

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ sáng sớm nay 27/10 đến sáng sớm 29/10, tại TP. Huế có mưa to, mưa rất to, vùng núi có nơi mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa phổ biến 250-500mm, có nơi trên 700mm.