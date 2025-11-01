Lãnh đạo thành phố thăm, chia buồn cùng gia đình nạn nhân tử vong do mưa lũ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trao phần quà hỗ trợ người thân của nạn nhân

Tại gia đình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ nỗi mất mát với người thân của nạn nhân, gửi lời chia buồn sâu sắc và trao phần quà hỗ trợ, động viên gia đình sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Thanh Bình cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình nạn nhân trong thời gian tới; đồng thời tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuyệt đối không chủ quan trong mùa mưa lũ, đặc biệt hạn chế đi lại, lao động, đánh bắt hoặc vớt củi ở những khu vực nước sâu, dòng chảy xiết để đảm bảo an toàn tính mạng.

Trước đó, vào khoảng 9h30 ngày 30/10, người dân tại khu vực đồng ruộng thuộc tổ dân phố Thanh Chữ, phường Hương An phát hiện thi thể anh Hoàng Thanh Nam. Nhận được tin báo, Công an thành phố Huế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả xác định nguyên nhân tử vong là do ngạt nước.