Lãnh đạo thành phố thăm, chia buồn cùng gia đình nạn nhân tử vong do mưa lũ

HNN.VN - Ngày 1/11, ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn sâu sắc với gia đình anh Hoàng Thanh Nam (sinh năm 1981) - nạn nhân tử vong do đuối nước trong đợt mưa lũ vừa qua.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trao phần quà hỗ trợ người thân của nạn nhân 

Tại gia đình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ nỗi mất mát với người thân của nạn nhân, gửi lời chia buồn sâu sắc và trao phần quà hỗ trợ, động viên gia đình sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Thanh Bình cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình nạn nhân trong thời gian tới; đồng thời tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuyệt đối không chủ quan trong mùa mưa lũ, đặc biệt hạn chế đi lại, lao động, đánh bắt hoặc vớt củi ở những khu vực nước sâu, dòng chảy xiết để đảm bảo an toàn tính mạng.

Trước đó, vào khoảng 9h30 ngày 30/10, người dân tại khu vực đồng ruộng thuộc tổ dân phố Thanh Chữ, phường Hương An phát hiện thi thể anh Hoàng Thanh Nam. Nhận được tin báo, Công an thành phố Huế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả xác định nguyên nhân tử vong là do ngạt nước.

Lê Thọ
Đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 1 nhiều đoạn tê liệt vì mưa lũ

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến hàng loạt tuyến đường huyết mạch tại khu vực miền trung và Tây Nguyên đã xảy ra sạt lở đất, ngập sâu, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Theo báo cáo nhanh của các Khu Quản lý đường bộ, đến sáng nay (1/11), nhiều đoạn tuyến vẫn bị chia cắt, các lực lượng đang khẩn trương khắc phục.

Đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 1 nhiều đoạn tê liệt vì mưa lũ
Doanh nghiệp Huế chịu ảnh hưởng lớn bởi mưa lũ

Sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh trên địa bàn TP.Huế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nước ngập sâu, kéo dài đã gây hư hỏng máy móc, thiết bị, hàng hóa và làm gián đoạn hoạt động kinh doanh. Dù thiệt hại lớn, các đơn vị đang nỗ lực khắc phục để sớm ổn định sản xuất, duy trì việc làm cho người lao động.

Doanh nghiệp Huế chịu ảnh hưởng lớn bởi mưa lũ
Doanh nghiệp chung tay hỗ trợ người lao động ảnh hưởng mưa lũ

Trước thiệt hại nặng nề do mưa lũ kéo dài từ ngày 27 - 30/10/2025 gây ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng ngàn công nhân tại khu vực TP. Huế, nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn đã nhanh chóng triển khai chính sách hỗ trợ kịp thời nhằm giúp người lao động (NLĐ) sớm ổn định cuộc sống.

Doanh nghiệp chung tay hỗ trợ người lao động ảnh hưởng mưa lũ

