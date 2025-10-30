Không để giá cả hàng hóa tăng vọt

Siêu thị GO! Huế mở cửa đón khách bình thường kể cả những ngày mưa lũ lớn

Nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định

Theo Sở Công Thương, trong những ngày diễn ra lũ lớn trên địa bàn vừa qua, thị trường hàng hóa cơ bản ổn định, cung cầu cân đối, không xảy ra biến động lớn về giá. Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và hệ thống siêu thị đã chủ động thực hiện phương án dự trữ hàng hóa từ trước khi mưa lớn, nhờ đó kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân trong những ngày qua.

Tại các siêu thị lớn như Aeon Mall, GO! Huế, Co.opmart…, hàng hóa luôn được bổ sung kịp thời, đảm bảo dồi dào, phong phú. Các mặt hàng thiết yếu: như gạo, mì ăn liền, nước uống, thực phẩm chế biến, sữa, dầu ăn, đường, nước mắm… đều có sẵn, giá bán niêm yết rõ ràng.

Bà Phạm Thị Thu Trang, Giám đốc siêu thị GO! Huế cho biết, ngay từ đầu mùa mưa lũ, siêu thị đã chuẩn bị nguồn hàng tăng 30% so với thông thường, đồng thời tổ chức vận chuyển linh hoạt để không bị đứt gãy chuỗi cung ứng. “Trong những ngày mưa lũ vừa qua, siêu thị vẫn mở cửa bình thường nhưng lượng khách có giảm. Tuy nhiên, từ sáng 31/10 lượng khách đến siêu thị trở lại như ngày bình thường. “Trong những ngày mưa lũ, chúng tôi không tăng giá bất kỳ mặt hàng nào, đồng thời còn triển khai bình ổn giá nhiều mặt hàng cho người dân vùng ngập lũ”, bà Trang nói.

Theo ghi nhận thị trường vào chiều 31/10, giá gạo trên thị trường dao động 15.000-17.000 đồng/kg, các loại gạo đặc sản khoảng 28.000 đồng/kg; thịt heo 130.000-170.000 đồng/kg, thịt bò 220.000-300.000 đồng/kg, thịt gà 100.000-140.000 đồng/kg; trứng gà 40.000-48.000 đồng/chục; rau củ dao động 15.000-40.000 đồng/kg tùy loại.

Một số mặt hàng rau xanh, thực phẩm tươi sống có thời điểm tăng nhẹ do ảnh hưởng của mưa lớn, khiến khâu thu hoạch và vận chuyển bị gián đoạn. Tuy nhiên, tình trạng này chỉ mang tính tạm thời, không gây thiếu hụt nghiêm trọng. “Mấy hôm nước còn ngập đường, phương tiện vận chuyển khó khăn nên nên rau có đắt hơn chút nhưng giờ đã trở lại bình thường”, chị Lê Thị Hồng, tiểu thương chợ An Cựu chia sẻ.

Các mặt hàng thực phẩm, như đường, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt... giữ giá ổn định: đường 22.000đ/kg, dầu ăn 55.000đ/lít, nước mắm 25.000-75.000đ/chai. Giá gas sinh hoạt 440.000-470.000đ/bình tùy thương hiệu; xăng dầu ổn định ở mức 20.520-20.880đ/lít và 19.580-20.010đ/lít.

Bình ổn thị trường, bảo đảm đời sống người dân

Sau khi thời tiết tạnh ráo, các chợ dân sinh như Đông Ba, Bến Ngự, An Cựu… đã mở cửa trở lại. Dù một số khu vực thấp trũng còn dọn dẹp vệ sinh nhưng hoạt động mua bán bắt đầu diễn ra khá nhộn nhịp. Các tiểu thương được khuyến khích niêm yết giá, không bán vượt mức quy định.

Trao đổi hàng hóa tại chợ Đông Ba trước ngày mưa lũ lớn

Ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở Công Thương cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo các doanh nghiệp, hệ thống siêu thị và các chợ chủ động nguồn cung, đặc biệt là hàng thiết yếu. Đồng thời phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, tăng giá trái phép. Nếu phát hiện trường hợp găm hàng, tăng giá tùy tiện sau lũ sẽ xử lý nghiêm.

Cũng trong thời điểm trước trong và sau lũ, lực lượng QLTT thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhất là tại các điểm bán lẻ, để đảm bảo người dân mua được hàng hóa đúng giá, đúng chất lượng. Bên cạnh đó, các chợ tạm lưu động được tổ chức tại khu vực ngập sâu, giúp người dân vùng bị cô lập tiếp cận hàng hóa thiết yếu nhanh hơn.

Bà Nguyễn Thị Hà (TDP Phường Đúc, phường Thuận Hóa) cho biết, dù thời gian mưa lũ có thời điểm nước dâng cao nhưng hàng hóa rau củ quả đến thực phẩm, hải sản trao đổi ở các chợ giá cả vẫn như ngày thường, không có hiện tượng nâng giá tùy tiện.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và tiểu thương, người tiêu dùng cảm thấy yên tâm khi mua hàng hóa trong dịp mưa lũ. Nhiều người hiện nay không còn quan niệm phải tích trữ hàng hóa thực phẩm nhiều cho những ngày mưa lũ như những năm trước đây.

Ngành Công Thương phối hợp đưa hàng hóa về hỗ trợ vùng lũ

Theo lãnh đạo Sở Công Thương, thị trường hàng hóa ở TP. Huế sau lũ ổn định là kết quả của sự chủ động, phối hợp đồng bộ từ khâu chuẩn bị đến tổ chức thực hiện. Hiện nay mưa lũ ở địa phương còn diễn biến phức tạp; đồng thời cũng là thời điểm bước vào những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu dùng sẽ tăng mạnh. Do vậy các doanh nghiệp, đơn vị và địa phương cần tiếp tục theo dõi sát tình hình, chủ động kế hoạch cung ứng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho người dân và không để khan hiếm cục bộ, nhất là vùng rốn lũ.

Lãnh đạo Chi cục QLTT thành phố Huế cũng thông tin, đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp găm hàng, nâng giá. Đồng thời phối hợp với các đơn vị cung ứng đảm bảo lượng hàng thiết yếu luôn đầy đủ, không để người dân thiếu hụt trong bất kỳ hoàn cảnh nào.