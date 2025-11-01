Doanh nghiệp Huế chịu ảnh hưởng lớn bởi mưa lũ

Dọn dẹp, khôi phục cơ sở Bánh ép Gia Di sau lũ

Tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thực phẩm Linh Vy, bà Trần Thị Ánh Vy, Giám đốc công ty, cho biết khu kho đông của doanh nghiệp bị ngập sâu, khoảng 17-18 tấn hàng đông lạnh phải tiêu hủy. “Chúng tôi đang vận chuyển phần hàng còn lại đến kho lạnh tạm tại Thuận An để bảo quản. Đây là thiệt hại nặng nề nhất từ khi thành lập năm 2018”, bà Vy chia sẻ.

Tương tự, thương hiệu Bánh ép Gia Di của Công ty TNHH Tukcha Bánh Ép Gia Di cũng chịu ảnh hưởng lớn khi cả hai cơ sở trên đường Nguyễn Huệ và Phùng Chí Kiên đều ngập từ 0,7 đến hơn 1m. Theo nhà sáng lập Lê Thị Di, toàn bộ hệ thống điện lạnh, máy tính và thiết bị chế biến thực phẩm bị hư hỏng, ước thiệt hại khoảng 200-300 triệu đồng. “Chúng tôi đang khẩn trương dọn dẹp, thay mới thiết bị, dự kiến mở cửa trở lại trong vài ngày tới”, bà Di nói.

Không chỉ lĩnh vực sản xuất, các đơn vị công nghệ cũng bị ảnh hưởng. Ông Lê Văn Việt, Giám đốc Công ty Cổ phần iPOS.vn - Chi nhánh Huế, cho biết nhiều khách hàng sử dụng phần mềm bán hàng của iPOS bị ngập, hư hỏng thiết bị. “Chúng tôi đã cử đội kỹ thuật hỗ trợ, cho mượn máy dự phòng, bán thiết bị thay thế theo giá gốc để khách sớm hoạt động lại”, ông Việt thông tin.

Nhân viên iPOS.vn Huế dọn dẹp văn phòng công ty chuẩn bị hoạt động trở lại sau lũ

Dù chịu nhiều tổn thất, cộng đồng doanh nghiệp Huế vẫn thể hiện tinh thần chủ động, kiên cường trước thiên tai - vừa khắc phục hậu quả, vừa giữ vững sản xuất.

Theo bà Đặng Thị Dương, Chủ tịch Hội Doanh nhân Nữ TP.Huế, gần như toàn bộ hội viên của Hội đều bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. “Có nơi nước ngập hơn 2m, hàng hóa, thiết bị hư hỏng hoàn toàn. Nhiều chị em phải di chuyển hàng hóa trong đêm, song vẫn không kịp trở tay”, bà Dương cho biết. Hội hiện đang tổng hợp thiệt hại, đề xuất hỗ trợ tín dụng, thuế và bảo hiểm để giúp doanh nghiệp sớm phục hồi hoạt động.