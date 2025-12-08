Giải quyết dứt điểm các kiến nghị của công dân

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn lắng nghe kiến nghị của công dân

Buổi tiếp ghi nhận nhiều kiến nghị liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án trên địa bàn.



Tại buổi làm việc, công dân các phường Kim Long, Phú Bài, Hương An, Vinh Lộc, Dương Nỗ… trình bày các vướng mắc như: Đề nghị xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết tồn tại về bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện dự án; điều chỉnh, bổ sung hồ sơ liên quan đến đất ở; kiến nghị xác định ranh giới, nguồn gốc sử dụng đất; kiến nghị liên quan đến thủ tục tách thửa và tài sản trên đất…



Sau khi nghe ý kiến của công dân cùng báo cáo từ các phòng ban, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các sở, ngành phải có văn bản trả lời rõ ràng, đầy đủ cho từng trường hợp.

Ông Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, việc trả lời kiến nghị của công dân phải đúng thời hạn, đúng kết luận tại buổi tiếp công dân và đảm bảo công dân được tiếp cận thông tin minh bạch, đúng quy định pháp luật.



Lãnh đạo thành phố cũng giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan chuyên môn trong việc rà soát hồ sơ, kiểm tra lại hiện trạng, thống nhất phương án giải quyết, không để kéo dài gây bức xúc cho người dân. Đối với các vụ việc tồn đọng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu báo cáo tiến độ định kỳ và xử lý dứt điểm trong thời gian sớm nhất.