Ra quân “thần tốc” khắc phục hậu quả lũ lụt, đảm bảo thông suốt hàng hóa

HNN.VN - Ngay sau khi nước lũ rút, Bưu điện thành phố Huế đã phát động chiến dịch đặc biệt mang tên “Phát hàng thần tốc - Khắc phục hậu quả lũ lụt” tại các bưu cục vận hành trọng điểm, nhằm nhanh chóng khôi phục hoạt động và đảm bảo dòng chảy hàng hóa không bị gián đoạn.

Đoàn viên, thanh niên tham gia làm sạch phố phường Khử khuẩn, làm sạch môi trường sau lũ

 Chỉ đạo, điều phối công việc tại Bưu điện thành phố 

Sáng 1/11, toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động Bưu điện thành phố Huế đã đồng loạt có mặt tại các điểm bưu cục để bắt tay vào công việc. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc, Công đoàn và lãnh đạo các phòng chức năng, Trung tâm, Bưu cục khu vực, các đoàn công tác được chia thành nhiều nhóm, trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo, điều phối, phân loại, lưu thoát và phát trả hàng hóa còn ùn ứ do ảnh hưởng của mưa lũ.

Tại các điểm vận hành, không khí làm việc diễn ra khẩn trương. Đội ngũ thanh niên xung kích của đơn vị tích cực bốc dỡ, di chuyển, phân loại và sắp xếp bưu gửi theo tuyến phát để kịp thời chuyển đến tay khách hàng. Lãnh đạo và công đoàn cũng trực tiếp tham gia hỗ trợ, động viên tinh thần người lao động, bảo đảm an toàn và hiệu quả trong quá trình làm việc.

Ông Võ Hoài Trung, Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện thành phố, cho biết: “Tinh thần lúc này là “Nhanh nhất, khẩn trương nhất”. Chúng tôi dồn tổng lực để vừa khắc phục hậu quả thiên tai, vừa đảm bảo hàng hóa đến tay khách hàng trong thời gian sớm nhất”.

Chiến dịch ra quân không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Bưu điện thành phố Huế đối với khách hàng, mà còn lan tỏa hình ảnh tập thể đoàn kết, xung kích vượt qua khó khăn, giữ vững mạch nối thông suốt của mạng lưới bưu chính trên địa bàn.

LIÊN MINH
