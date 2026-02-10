  • Huế ngày nay Online
Đảm bảo chất lượng hàng hóa phục vụ người dân dịp Tết

HNN.VN - Sáng 10/2, đoàn công tác của UBND thành phố do đồng chí Phan Quý Phương, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình cung ứng hàng hóa, giá cả thị trường phục vụ tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn thành phố. Tham gia đoàn có lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Tài chính, Chi cục Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan.

Không khan hàng, sốt giáHàng hóa dịp cận Tết tăng nhẹChủ động cung ứng hàng hóa phục vụ người dân dịp Tết

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương (bên phải) trao đổi với đại diện quản lý AEON Mall Huế 

Đoàn đã kiểm tra, khảo sát thực tế tại siêu thị Aeon Mall Huế và chợ Đông Ba - hai địa điểm mua sắm lớn, tập trung đông người dân trong dịp Tết. Tại siêu thị Aeon Mall Huế, đến thời điểm hiện tại, nguồn hàng hóa được chuẩn bị phong phú, đa dạng, đảm bảo chất lượng và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Các nhóm hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng hằng ngày và mua sắm Tết được bố trí đầy đủ, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng. Siêu thị đã chuẩn bị hàng chục nghìn sản phẩm, tập trung vào các mặt hàng như đồ trang trí Tết, đồ dùng sinh hoạt gia đình, bia rượu, bánh mứt, thực phẩm tươi sống, rau củ quả, thịt cá… với tổng giá trị hàng hóa hơn 52,3 tỷ đồng.

Theo đại diện Aeon Mall Huế, sức mua hàng Tết của người dân đến nay chưa tăng mạnh, dự kiến sẽ sôi động hơn trong những ngày cận Tết. Để phục vụ nhu cầu mua sắm và vui chơi giải trí của người dân, siêu thị triển khai nhiều chương trình khuyến mãi đối với hàng trăm mặt hàng thiết yếu, đồng thời bố trí mở cửa phục vụ xuyên Tết. Cụ thể, ngày mùng 1 Tết mở cửa từ 14h đến 22h; từ mùng 2 đến mùng 6 Tết mở cửa từ 9h đến 22h.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương khảo sát các mặt hàng thực phẩm tại siêu thị Aeon Mall Huế 

Tại chợ Đông Ba, qua ghi nhận cho thấy các mặt hàng phục vụ tết Nguyên đán được bày bán phong phú, đa dạng, lượng hàng dồi dào, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của người dân địa phương. Trong đó các tiểu thương tại đây đã cam kết bán hàng đúng giá niêm yết, hàng hóa chất lượng. Theo Phòng Quản lý Thương mại (Sở Công Thương), hiện chợ Đông Ba có hơn 2.700 hộ kinh doanh, được bố trí thành nhiều khu vực với trên 100 mặt hàng khác nhau. Các tiểu thương đã tập trung kinh doanh các sản phẩm phục vụ Tết, từ lương thực, thực phẩm, bánh mứt, hoa quả đến hàng tiêu dùng thiết yếu…

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương đánh giá, nhìn chung thị trường tiêu dùng hàng hóa, nhất là hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm phong phú. Các đơn vị kinh doanh, phân phối hàng hóa đều chủ động đảm bảo nguồn hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán 2026 hợp lý, sát nhu cầu thị hiếu của thị trường. Song cũng yêu cầu Ban quản lý Aeon Mall Huế và chợ Đông Ba tiếp tục chú trọng công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông tại khu vực xung quanh; đồng thời bảo đảm nguồn cung hàng hóa chất lượng, giá cả hợp lý, không để xảy ra tình trạng khan hàng, tăng giá gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng trong dịp Tết.

Đoàn lãnh đạo thành phố trao đổi thông tin với chị em tiểu thương chợ Đông Ba

Ngoài ra, trước diễn biến thị trường hàng hóa Tết sôi động, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương cũng yêu cầu lực lượng quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Tin, ảnh: Minh Văn
