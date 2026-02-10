Khai mạc Hội Hoa Xuân Bính Ngọ 2026

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình tặng cờ lưu niệm và hoa đến các đơn vị tham gia Hội Xuân

Đến dự có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình.

Kéo dài từ nay đến mồng 5 tết Bính Ngọ (từ ngày 10/2 đến ngày 21/2), Hội Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ Nhân dân và du khách trong dịp đầu năm mới, đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Tiếp nối truyền thống nhiều năm qua, Hội Xuân đã trở thành điểm sinh hoạt văn hóa quen thuộc, đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn, vui chơi giải trí lành mạnh cho người dân và du khách mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Để phục vụ Hội Xuân, thành phố đã trang trí hơn 281.000 cây hoa các loại tại các công viên, điểm xanh và trục đường chính. Không gian Hội Xuân năm nay được bố trí trải dài tại các công viên hai bên bờ sông Hương với nhiều điểm nhấn nghệ thuật đặc sắc.

Tại Công viên Lý Tự Trọng - địa điểm chính của Hội Xuân, các khu vực trưng bày bon sai, tiểu cảnh, non bộ, đá cảnh nghệ thuật được sắp đặt công phu, giới thiệu những tác phẩm đặc sắc của các nghệ nhân.

Tại khu vực Bia Quốc Học, ban tổ chức thiết lập cổng chào Hội Xuân với mô hình linh vật Ngựa, đồng thời trưng bày các tác phẩm lũa gỗ, lũa đá và không gian thư pháp tặng chữ đầu năm.

Tại Công viên Thương Bạc, nổi bật với mô hình “Dải én dọc bờ sông”, đại cảnh “Mã thượng phi đệ”, tái hiện phong vị Tết Cố đô, kết hợp tổ chức các trò chơi dân gian và sinh hoạt văn hóa võ thuật.

Không gian trang trí Hội Xuân thu hút người dân, du khách đến tham quan, vui chơi

Bên cạnh đó, nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm hoa, cây cảnh của người dân, thành phố tổ chức Chợ Hoa tết Bính Ngọ tại Công viên Phú Xuân với 135 lô hàng hoa, cây kiểng đa dạng, rực rỡ sắc xuân.

Theo ban tổ chức, Hội Xuân là hoạt động văn hóa thường niên mang ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo điểm nhấn sinh hoạt văn hóa cộng đồng, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của Nhân dân trong những ngày đầu năm mới. Đồng thời, đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh, con người và văn hóa Huế đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

*Tối cùng ngày, tại Công viên Mùa Xuân, đường Đức Bưu 5, phường Hương An diễn ra lễ khai mạc chương trình “Tết Đoàn kết” Xuân Bính Ngọ 2026 và chương trình văn nghệ chào mừng, trong không khí rộn ràng, ấm áp của Tết cổ truyền của dân tộc.

Chương trình do Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hương An phối hợp tổ chức, với sự tham dự của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo địa phương, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, các tổ dân phố, cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân trên địa bàn phường. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân, chăm lo đời sống tinh thần cho Nhân dân, đồng thời tạo không gian sinh hoạt văn hóa truyền thống lành mạnh trong dịp tết Nguyên đán.

Chương trình văn nghệ chào mừng "Tết Đoàn kết” Xuân Bính Ngọ 2026

Phát biểu khai mạc chương trình, đại diện lãnh đạo phường Hương An nhấn mạnh: “Tết Đoàn kết” không chỉ là ngày hội vui xuân, mà còn là dịp để tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, gắn kết cộng đồng, qua đó tiếp thêm niềm tin, động lực để Nhân dân toàn phường bước vào năm mới với khí thế và quyết tâm mới.

Ngay sau lễ khai mạc, chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Bính Ngọ 2026 đã diễn ra sôi nổi, đặc sắc. Với chủ đề xuyên suốt ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, quê hương đất nước và mùa xuân mới, chương trình gồm nhiều tiết mục ca, múa được dàn dựng công phu, do các đơn vị trường học, đoàn viên thanh niên, hội viên và các hạt nhân văn nghệ trên địa bàn phường biểu diễn. Các tiết mục đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng người xem, góp phần tạo nên không khí Xuân tươi vui, phấn khởi, giàu bản sắc văn hóa địa phương.

Bên cạnh các hoạt động trong đêm khai mạc, chương trình “Tết Đoàn kết” phường Hương An Xuân Bính Ngọ 2026 còn diễn ra nhiều hoạt động phong phú trong hai ngày 10 - 11/2. Nổi bật là hội thi làm mứt Tết truyền thống, hội thi gói và nấu bánh chưng, bánh tét, cùng các trò chơi dân gian truyền thống, thu hút sự tham gia sôi nổi của các tổ dân phố và đông đảo Nhân dân. Các hoạt động này không chỉ tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh, mà còn góp phần gìn giữ, phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống trong đời sống cộng đồng.

Tặng quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, ban tổ chức cũng triển khai các hoạt động tặng quà an sinh xã hội, trao nhiều phần quà ý nghĩa đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của hệ thống chính trị và cộng đồng, góp phần để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Chương trình “Tết Đoàn kết” phường Hương An Xuân Bính Ngọ 2026 là điểm nhấn văn hóa ý nghĩa trong những ngày cuối năm, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng phường Hương An ngày càng phát triển.