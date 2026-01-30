  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 31/01/2026 16:15

Trao 600 suất quà tết Nguyên đán Bính Ngọ đến người dân vùng lũ lụt

HNN.VN - Ngày 31/1, Hội đồng hương Huế tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Công đoàn Công Ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tổ chức trao tặng 600 phần quà tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (trị giá 600 triệu đồng) cho bà con Huế chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh trao quà cho các hộ dân  

Tham dự có nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Ngọc Thọ; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh; lãnh đạo các xã Long Quảng, Khe Tre, Chân Mây - Lăng Cô.

Đoàn đã trực tiếp đến các xã Chân Mây - Lăng Cô, Khe Tre, Long Quảng tổ chức chương trình trao quà bao gồm: mỗi địa phương 200 suất quà trị giá mỗi suất 1 triệu đồng (gồm 700.000 đồng tiền mặt và quà trị giá 300.000 đồng).  

Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình nhấn mạnh, những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng sự chung tay sẻ chia, thể hiện tấm lòng, trách nhiệm xã hội của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, TP. Hồ Chí Minh gửi đến bà con có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Đồng thời, là một người con quê hương, ông Lê Viết Hải mong muốn góp phần động viên tinh thần, giúp bà con đón Tết đầm ấm, an vui và tiếp thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện lãnh đạo các xã được nhận quà đợt này bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Hội đồng hương Huế tại TP. Hồ Chí Minh và Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình; đồng thời khẳng định đây là nguồn động viên ý nghĩa, góp phần giúp bà con địa phương sớm ổn định cuộc sống, đón tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

THÁI BÌNH
 Từ khóa:
Hội đồng hươngtrao quàlũ lụtCông ty CP. Tập đoàn Xây dựngHòa BìnhKhe TreLong Quảng
