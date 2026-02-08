Lãnh đạo thành phố và các tổ chức tôn giáo thăm, tặng quà Tết

Đồng chí Lê Trường Lưu tặng quà Tết gia đình ông Nguyễn Sách (thôn Khánh Mỹ, thương binh 41%, xã Phú Vinh). Ảnh: Anh Phong

Tại Trung tâm Y tế Phú Vang, đồng chí Lê Trường Lưu ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể đội ngũ y, bác sĩ trong công tác khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đồng chí khẳng định, Trung tâm Y tế Phú Vang là một trong những đơn vị đi đầu của ngành Y tế thành phố; đồng thời đề nghị đội ngũ y, bác sĩ tiếp tục phát huy y đức, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân trên địa bàn và các địa phương lân cận.

Thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực và Chống độc Trung tâm Y tế Phú Vang, đồng chí Lê Trường Lưu yêu cầu đội ngũ y, bác sĩ đặc biệt quan tâm, chăm sóc đến các bệnh nhân; chúc các bệnh nhân hoàn tất điều trị, về nhà ăn Tết.

Đồng chí Lê Trường Lưu thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế Phú Vang. Ảnh: Phong Anh



Đến thăm, tặng quà Tết và động viên các gia đình chính sách gồm: Ông Lê Văn Lợi (thôn Trừng Hà, thương binh 60%, bệnh binh 51–60%); ông Nguyễn Viết Tiến (thôn Viễn Trình, thương binh 35%, bệnh binh 61–70%) ở xã Phú Vang cùng ông Nguyễn Sách (thôn Khánh Mỹ, thương binh 41%) ở xã Phú Vinh, đồng chí Lê Trường Lưu bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp to lớn của các cá nhân này đối với sự nghiệp cách mạng.

Đồng chí nhấn mạnh, các gia đình có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ luôn là những tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ học tập, noi theo; đồng thời khẳng định, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc quan tâm, chăm lo đời sống các gia đình chính sách. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

*Cùng ngày, Hòa thượng Thích Hải Ấn - Viện Trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo UBND TP. Huế nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Tiếp đoàn có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang.

Hòa thượng Thích Hải Ấn cùng đoàn đến thăm, chúc mừng lãnh đạo UBND TP. Huế . Ảnh: Thái Bình

Tại buổi thăm, Hòa thượng Thích Hải Ấn gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo thành phố cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động; bày tỏ vui mừng trước những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và chăm lo đời sống Nhân dân trong thời gian qua.

Hòa thượng khẳng định, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong công tác đào tạo tăng, ni, nghiên cứu Phật học, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế đối với sự phát triển của thành phố; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Phật giáo trong công tác giáo dục đạo đức, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội trên địa bàn.