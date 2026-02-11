Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử các cấp tại phường An Cựu

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang tập trung kiểm tra việc lập và niêm yết danh sách cử tri; công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội phục vụ bầu cử.

Qua kiểm tra cho thấy, các địa phương đã hoàn thành việc lập danh sách cử tri và niêm yết tại trụ sở UBND phường cũng như tại các địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu đúng thời hạn quy định (trước ngày 3/2/2026).

Danh sách cử tri được niêm yết đúng mẫu, đầy đủ các thông tin theo quy định; bảng niêm yết được bố trí khoa học, thuận tiện cho Nhân dân theo dõi. Tại các điểm niêm yết đều bố trí sổ góp ý nhằm tiếp nhận phản ánh của người dân để kịp thời rà soát, điều chỉnh nếu có sai sót trong quá trình lập danh sách.

Công tác tuyên truyền bầu cử được các địa phương triển khai tương đối đồng bộ với nhiều hình thức như treo pano, áp phích tại trụ sở cơ quan, đơn vị và trên một số tuyến đường chính. Các điểm niêm yết danh sách cử tri được trang trí cờ, khẩu hiệu tạo không khí phấn khởi, hướng tới ngày bầu cử.

Bên cạnh đó, đa số các địa phương đã phân công lực lượng túc trực tại các khu vực niêm yết danh sách cử tri nhằm bảo vệ, đồng thời kịp thời tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị của người dân liên quan đến danh sách cử tri và những vấn đề phát sinh trong công tác bầu cử.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của các địa phương trong công tác chuẩn bị bầu cử. Đồng thời, đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát kỹ danh sách cử tri, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình; chủ động xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần tổ chức cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và thành công.