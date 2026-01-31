  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 31/01/2026 17:27

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trao hàng trăm suất quà Tết cho người dân khó khăn ở Huế

HNN.VN - Nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 31/1, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng 400 suất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường An Cựu và phường Phú Xuân.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng thăm, tặng quà người dân bị ảnh hưởng mưa lũ tại thành phố Huế Nhiều tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ Huế khắc phục hậu quả thiên tai Gặp mặt cán bộ, chiến sĩ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng (thứ 6 từ phải sang) và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế Nguyễn Chí Tài (thứ 7 từ trái sang) trao quà cho các hộ dân tại phường An Cựu

Cùng tham dự, có các đồng chí: Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế; Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP. Huế.

Trực tiếp trao những phần quà nghĩa tình ấm áp đến tận tay người dân, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã ân cần thăm hỏi, động viên và chia sẻ khó khăn cùng với bà con. Trước đó, sau đợt mưa lũ lịch sử vào cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025 gây thiệt hại nặng tại Huế, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đại diện các đơn vị, nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho người dân chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt trên địa bàn phường An Cựu, phường Phú Xuân và các xã, phường khác ở TP. Huế.

Trước thềm tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng đại diện các đơn vị tiếp tục đến trao tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh, thành miền Trung, trong đó có TP. Huế. Những phần quà tuy có giá trị vật chất không lớn nhưng là tấm lòng, là tình cảm của Thứ trưởng, của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp gửi đến bà con với mong muốn chia sẻ khó khăn để giúp bà con đón cái Tết đầm ấm.

Trước đó, vào chiều 30/1, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đã đến thăm và trao tặng 150 suất quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phong Thái.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
thượng tướngthứ trưởngbộ công anlê quốc hùngtặng quà tếtngười dânkhó khănhuế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao 40 suất quà Tết cho người dân vùng trồng dược liệu ở A Lưới

Ngày 31/1, Công ty TNHH Sản xuất thương mại La San phối hợp với UBND xã A Lưới 2 tổ chức trao tặng quà Tết cho bà con thuộc dự án “Đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại A Lưới, thành phố Huế” giai đoạn 2021 - 2025, những hộ dân đã và đang đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuẩn bị đất, tham gia vùng nguyên liệu.

Trao 40 suất quà Tết cho người dân vùng trồng dược liệu ở A Lưới

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top