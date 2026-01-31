Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trao hàng trăm suất quà Tết cho người dân khó khăn ở Huế

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng (thứ 6 từ phải sang) và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế Nguyễn Chí Tài (thứ 7 từ trái sang) trao quà cho các hộ dân tại phường An Cựu

Cùng tham dự, có các đồng chí: Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế; Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP. Huế.

Trực tiếp trao những phần quà nghĩa tình ấm áp đến tận tay người dân, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã ân cần thăm hỏi, động viên và chia sẻ khó khăn cùng với bà con. Trước đó, sau đợt mưa lũ lịch sử vào cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025 gây thiệt hại nặng tại Huế, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đại diện các đơn vị, nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho người dân chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt trên địa bàn phường An Cựu, phường Phú Xuân và các xã, phường khác ở TP. Huế.

Trước thềm tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng đại diện các đơn vị tiếp tục đến trao tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh, thành miền Trung, trong đó có TP. Huế. Những phần quà tuy có giá trị vật chất không lớn nhưng là tấm lòng, là tình cảm của Thứ trưởng, của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp gửi đến bà con với mong muốn chia sẻ khó khăn để giúp bà con đón cái Tết đầm ấm.

Trước đó, vào chiều 30/1, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đã đến thăm và trao tặng 150 suất quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phong Thái.