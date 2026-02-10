Lãnh đạo thành phố và các lực lượng thăm, chăm lo Tết

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn thăm hỏi các hộ thoát nghèo tiêu biểu tại các xã Khe Tre, Nam Đông và Long Quảng

Theo đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đã đi thăm, kiểm tra công tác chuẩn bị tết Nguyên đán và thăm, chúc Tết các hộ gia đình chính sách, hộ thoát nghèo tiêu biểu tại các xã Khe Tre, Nam Đông và Long Quảng.

Tại xã Khe Tre, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn kiểm tra công tác chuẩn bị tết Nguyên đán tại trung tâm xã; đồng thời đến thăm, chúc Tết gia đình ông Trần Văn Huê (bệnh binh, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81-90%) tại thôn Dỗi. Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp, hy sinh của các gia đình chính sách cho sự nghiệp cách mạng; ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và chúc gia đình đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi.

Tiếp đó, tại xã Nam Đông, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn kiểm tra công tác chuẩn bị Tết tại trung tâm xã và một số thôn; đồng thời thăm, chúc Tết các hộ gia đình chính sách gồm: ông Hồ Văn Thấy (bệnh binh, suy giảm khả năng lao động 71-80%, thôn Ta Rinh) và ông Trần Văn Nhất (bệnh binh, suy giảm khả năng lao động 61-70%, thôn Axách). Tại đây, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân; quan tâm chăm lo đầy đủ, kịp thời cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được đón Tết vui tươi, an toàn, nghĩa tình.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn tặng quà các gia đình chính sách

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đến xã Long Quảng kiểm tra công tác chuẩn bị Tết tại Nhà văn hóa xã; đồng thời thăm, chúc Tết gia đình ông Hồ Văn Bốn (người có công), ông Phan Thanh Hai (thôn Ư Rang), hộ thoát nghèo tiêu biểu. Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận nỗ lực của địa phương trong công tác giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội; mong muốn các hộ gia đình tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, vươn lên, ổn định cuộc sống.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đã trao quà Tết của thành phố và tặng thêm các phần quà cá nhân đến các gia đình chính sách, hộ thoát nghèo tiêu biểu; thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, góp phần động viên các gia đình đón tết Nguyên đán cổ truyền trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài và nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) Phan Ngọc Thọ tặng quà các hộ khó khăn ở phường Hương An

Sáng 10/2, đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã đến thăm, tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống tại Khu tái định cư KV1 Kinh Thành Huế, thuộc phường Hương An.

Cùng tham dự có đồng chí Phan Ngọc Thọ, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế); đại diện lãnh đạo phường Hương An và các ban, ngành liên quan.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo thành phố đã trao 50 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của thành phố đối với người dân nhân dịp Tết đến, xuân về.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài tặng quà cho người dân

Trong không khí thân tình, ấm áp, đồng chí Nguyễn Chí Tài cùng các đồng chí lãnh đạo đã ân cần thăm hỏi đời sống sinh hoạt, tình hình ổn định nơi ở mới của bà con; đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới, chúc các gia đình mạnh khỏe, đón Tết vui tươi, đầm ấm và an vui. Lãnh đạo thành phố cũng động viên các hộ dân tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực lao động, sản xuất, từng bước ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống tại khu tái định cư.

Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhấn mạnh, những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng là tấm lòng, tình cảm và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Mặt trận thành phố đối với Nhân dân, đặc biệt là các hộ còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng chính quyền địa phương xây dựng khu tái định cư ngày càng ổn định, văn minh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh thăm hỏi, động viên Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ

Ngày 10/2, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh đã đến thăm, tặng quà Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ và Trung tâm Y tế Thuận Hóa.

Đến thăm Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh đánh giá cao những nỗ lực bền bỉ, nhân văn của tập thể cán bộ, nhân viên của Trung tâm.

“Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động, Trung tâm vẫn kiên trì gìn giữ “Mái nhà yêu thương”, tận tụy chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy dỗ 110 trẻ em khuyết tật bằng tất cả tấm lòng bao dung, trách nhiệm. Không chỉ bảo đảm cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, các em còn được quan tâm về sức khỏe, học tập, rèn luyện kỹ năng sống, để từng ngày lớn lên trong vòng tay yêu thương, sẻ chia. Những việc làm thầm lặng nhưng cao quý ấy đã lan tỏa giá trị nhân ái sâu sắc, góp phần thắp lên niềm tin và hy vọng cho các em cũng như cho cộng đồng”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương cùng các tổ chức, cá nhân hảo tâm tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ Trung tâm trong thời gian tới; kịp thời tháo gỡ những khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực và điều kiện chăm sóc, nhằm tạo điều kiện để Trung tâm hoạt động ngày càng ổn định, hiệu quả hơn, mang đến môi trường sống an toàn và đầy yêu thương cho các em nhỏ khuyết tật.

Thăm Trung tâm Y tế Thuận Hóa, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, y bác sĩ nơi đây, đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, chủ động phòng, chống dịch bệnh, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn.

Lãnh đạo Bộ CHQS thành phố tặng quà đến các chiến sĩ

Ngày 10/2, thừa ủy quyền của UBND TP. Huế, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức gặp mặt, tặng quà gia đình cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) đang làm nhiệm vụ tại Quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại chương trình, lãnh đạo Bộ CHQS thành phố và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã trao 21 suất quà Tết tặng 21 gia đình cán bộ sĩ quan, QNCN là con em của thành phố Huế đang làm nhiệm vụ tại Quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1.

Đại tá Trương Viết Hải, TUV, Chính ủy Bộ CHQS thành phố đã gửi lời thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và chia sẻ với các gia đình. Lãnh đạo Bộ CHQS thành phố chúc các gia đình đón tết Nguyên đán Bính Ngọ vui vẻ, bình an và luôn động viên, là chỗ dựa vững chắc để cán bộ sĩ quan, QNCN đang làm nhiệm vụ tại Quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 an tâm công tác, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, Bộ CHQS thành phố tổ chức tặng 38 suất quà của Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 4, Bộ CHQS thành phố cho cán bộ sĩ quan, QNCN, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang thành phố có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo điều trị dài ngày và tặng 131 suất quà cho các quân nhân có gia đình bị thiệt hại do lũ lụt gây ra cuối năm 2025. Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS thành phố trao 9 suất quà tặng các đồng chí chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Kiểm tra tại Đài quan sát phòng không Đ75-6, Trung đoàn 282 đóng tại TP. Huế (Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không - Không quân) Đại tá Hoàng Phi Trường, Phó chính ủy Sư đoàn 375 yêu cầu bộ đội trực sẵn sàng chiến đấu, cảnh giác, không để bất ngờ trong mọi tình huống, nhất là dịp Tết.

Các chiến sĩ Trung đoàn 282 đóng tại TP. Huế kiểm tra tại Đài quan sát phòng không Đ75-6

Tại buổi làm việc, chỉ huy Đài Đ75-6 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, tập trung vào kết quả trực sẵn sàng chiến đấu; công tác quan sát, nắm tình hình trên không, quản lý vùng trời được phân công; bảo đảm cho bộ đội trong dịp Tết.

Theo chỉ huy Đài Đ75-6, dù đóng quân xa trung tâm, điều kiện sinh hoạt khó khăn song cán bộ, chiến sĩ Đài Đ75-6 luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm thông tin quan sát kịp thời, chính xác, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời được giao.

Đơn vị cũng chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tổ chức các hoạt động đón Tết cho bộ đội.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại tá Hoàng Phi Trường yêu cầu duy trì nghiêm nề nếp, trực sẵn sàng chiến đấu; nâng cao cảnh giác, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, nhất là dịp Tết.

Đại tá Hoàng Phi Trường cũng trao quà Tết và gửi lời chúc năm mới tới cán bộ, chiến sĩ Đài quan sát phòng không Đ75-6.

Đại diện Thành đoàn Huế trao tặng các suất quà Tết cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 10/2, Thành đoàn Huế tổ chức Chương trình “Xuân tình nguyện - Hành động vì cộng đồng” năm 2026 tại xã Phú Hồ.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 55 suất quà Tết (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai năm 2025 trên địa bàn xã.

Thông tin từ Thành đoàn Huế, chương trình nằm trong chuỗi hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIV của Đảng và hướng đến kỷ niệm 95 ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026). Đồng thời, góp phần tạo sự gắn kết, mang lại niềm vui, sự ấm áp cho bà con nhân dân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng lũ lụt năm 2025 đón tết Bính Ngọ 2026.