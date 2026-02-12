Lãnh đạo Quân đội, thành phố, các tổ chức xã hội chúc Tết các đơn vị và tặng quà gia đình khó khăn

Thượng tướng Phạm Trường Sơn tặng quà chúc Tết đến lực lượng vũ trang thành phố

Tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Phạm Trường Sơn đã ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích đạt của Lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Huế; nhất là triển khai nghiêm túc, chặt chẽ các hoạt động vui xuân, đón Tết, chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu LLVT thành phố cần tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống, tránh không để bị động, bất ngờ. Bên cạnh đó tổ chức tốt các hoạt động cho Bội đội vui xuân đón Tết an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông. Song song với đó quan tâm đến công tác chính sách, hậu phương quân đội; quan tâm, chăm lo đến các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn cùng lãnh đạo thành phố tặng quà Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn

Đồng thời yêu cầu Bộ CHQS thành phố cần làm tốt công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Bính Ngọ, đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chúc cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Thượng tướng Phạm Trường Sơn và Tập đoàn Viễn thông Quân đội, lãnh đạo Quân khu, Bộ CHQS thành phố đã trao tặng 130 suất quà mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Huế.

Trung tướng Hà Thọ Bình tặng quà chúc Tết đến Bộ CHQS thành phố

Nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 đã đến thăm, chúc Tết Bộ CHQS thành phố và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Huế.

Tại Bộ CHQS thành phố, Trung tướng Hà Thọ Bình ghi nhận, đánh giá cao Bộ CHQS thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025. Đồng thời yêu cầu Bộ CHQS thành phố tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ, trọng tâm là sẵn sàng chiến đấu cao nhất dịp trước, trong và sau Tết; phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; chuẩn bị tốt các kế hoạch, phương án, lực lượng phương tiện để thực hiện nhiệm vụ.

Trung tướng Hà Thọ Bình yêu cầu Bộ CHQS thành phố và các đơn vị đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, quán triệt nhiệm vụ, bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm các quy định và tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ vui xuân đón tết Bính Ngọ đầm ấm, đầy đủ, lành mạnh, tiết kiệm và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt và luôn sẵn sàng chiến đấu cao.

Trung tướng Hà Thọ Bình tặng quà, chúc Tết đến Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Nhân dịp tết Bính Ngọ 2026, đồng chí Tư lệnh Quân khu chúc cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố đón Tết vui vẻ, mạnh khỏe, năm mới nhiều thắng lợi mới.

Dịp này, Trung tướng Hà Thọ Bình đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các đơn vị gồm: Trường Cao đẳng Nghề Số 4 cơ sở thành phố Huế; Trung đoàn 6; Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Phú Lộc (Bộ CHQS thành phố); Trung đoàn 176, Sư đoàn 968; Bệnh viện Quân y 268, Cục Hậu cần - Kỹ thuật (Quân khu); Văn phòng Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung -Tây nguyên tại Huế; Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế; Hội Cựu chiến binh thành phố, UBND phường Phú Bài và Hội Cựu chiến binh phường Phú Bài, một số hộ dân trên địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế tặng quà Tết đến người dân

Cũng trong ngày 13/2 Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dương Nỗ tổ chức chương trình trao quà “Xuân yêu thương” năm 2026 cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dương Nỗ cùng đông đảo bà con nhân dân.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 50 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, đến 50 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường. Những phần quà được trao tận tay các gia đình trong không khí ấm áp, nghĩa tình của những ngày giáp Tết, góp phần chia sẻ phần nào khó khăn, giúp bà con có thêm điều kiện chuẩn bị đón năm mới.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài gửi lời chúc bà con nhân dân nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc; đồng thời mong muốn các hộ gia đình tiếp tục nỗ lực lao động, sản xuất, giữ gìn sức khỏe, chấp hành tốt các quy định của địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Chương trình khép lại trong không khí thân tình, ấm áp. Những món quà xuân được trao không chỉ góp phần hỗ trợ vật chất mà còn lan tỏa thông điệp “không để ai bị bỏ lại phía sau”, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị các cấp, tạo động lực để các gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên, xây dựng cuộc sống ngày càng ổn định, tốt đẹp hơn.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài chúc Tết đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Dương Nỗ

Cùng ngày, thay mặt Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Chí Tài đã chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Dương Nỗ.

Phát biểu chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Dương Nỗ, đồng chí Nguyễn Chí Tài biểu dương tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của địa phương trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và chăm lo đời sống Nhân dân thời gian qua. Đồng chí tin tưởng, bước sang năm mới Bính Ngọ 2026, tập thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân phường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn (thứ 2 từ trái sang), Giám đốc Công an TP. Huế thăm và tặng quà động viên Phòng Tham mưu

Cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an TP. Huế đã đến thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại buổi đến thăm, Giám đốc Công an thành phố ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả công tác mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh trong năm qua Phòng Tham mưu đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

Nhân dịp Tết đến, xuân về, Giám đốc Công an thành phố gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời bày tỏ tin tưởng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946 - 18/4/2026), Phòng Tham mưu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp công tác, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố.

Trao quà đến Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em

Nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) thành phố Huế phối hợp với Sở Y tế tổ chức thăm và tặng quà đến các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố.

Tham dự cùng đoàn, có Ni trưởng Thích Nữ Bích Châu - Trưởng ban Từ thiện xã hội; Đại đức Thích Huệ Trọng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Từ thiện xã hội GHPGVN thành phố Huế cùng quý ni, sư trong Ban Từ thiện; bà Phan Minh Nguyệt - Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố.

Dịp này, đoàn đã đến thăm Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em; Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ; Cơ sở Bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Đức Sơn; Cơ sở Bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi Chùa Tịnh Đức; Cơ sở Bảo trợ trẻ em khuyết tật Tâm Bình; Nhà nuôi dạy trẻ em mô côi Ưu Đàm; Cơ sở Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Niệm phật đường Hiền Lương; Trung tâm Dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các trung tâm. Ni trưởng và đoàn đã đến thăm chúc Tết và tặng quà các cơ sở bảo trợ vui Tết, đón xuân mới.

Trao quà đến các trung tâm bảo trợ xã hội

Song song với các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo và các hoàn cảnh khó khăn, Ban Từ thiện xã hội đã phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương” đưa bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện về quê đón Tết cùng gia đình.

Chương trình được triển khai từ ngày 11-13/2, với tổng cộng 250 bệnh nhân được hỗ trợ phương tiện di chuyển an toàn, chu đáo. Ngoài ra, Ban Từ Thiện đã tặng mỗi bệnh nhân 200.000 đồng tiền mặt nhằm sẻ chia phần nào chi phí đi lại và sinh hoạt trong dịp Tết.

Những chuyến xe nghĩa tình không chỉ giúp bệnh nhân và người nhà vơi bớt nỗi lo âu trên hành trình trở về quê hương, mà còn lan tỏa tinh thần từ bi, cứu khổ của đạo Phật, góp phần mang mùa xuân ấm áp yêu thương đến với mọi người, mọi nhà.