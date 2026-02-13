Triệt phá đường dây mua bán trái phép khí N₂O trên không gian mạng

Các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an

Các bị can gồm: Phan Tuấn Quân (SN 2003), Phan Tuấn Bôn (SN 2001); Phan Tuấn Tú (SN 2008); Phan Dũng (SN 1975, cùng trú tại: 2/40/62 Hoàng Thị Loan, phường An Cựu) và Nguyễn Tấn Đức (SN 1992, trú tại thôn Gia Vấn, xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai).

Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một đường dây mua bán trái phép khí Dinitơ Monoxide (N₂O, thường gọi là “khí cười”) do một nhóm đối tượng có hộ khẩu thường trú tại TP. Huế tổ chức thực hiện trên không gian mạng với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Đơn vị đã báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố để xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra địa chỉ 2/40/62 Hoàng Thị Loan (nhà do ông Phan Dũng làm chủ) và phát hiện các đối tượng đang cất giấu 179 bình khí N₂O với tổng khối lượng khoảng 1.074 kg; 160 van xả khí; 70 túi ni lông đựng bóng cao su - là các dụng cụ dùng để đưa khí N₂O trực tiếp vào cơ thể người sử dụng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận dù biết việc kinh doanh, buôn bán khí N₂O là hành vi vi phạm pháp luật nhưng do lợi nhuận cao nên đã cấu kết thực hiện. Để che giấu hành vi phạm tội, nhóm này sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram và ứng dụng nhắn tin ẩn danh để trao đổi, giao dịch; đồng thời thanh toán qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm che giấu dòng tiền. Trong thời gian ngắn, các đối tượng đã thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Cơ quan công an đã áp dụng biện pháp ngăn chặn “Bắt bị can để tạm giam” đối với 2 bị can Phan Tuấn Quân, Phan Tuấn Bôn và áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với 3 bị can Phan Tuấn Tú, Phan Dũng, Nguyễn Tấn Đức.

Công an TP. Huế khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, nhắc nhở con em, không sử dụng, tham gia mua bán, vận chuyển khí cười. Khi phát hiện các hành vi vi phạm thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật.