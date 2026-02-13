  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 13/02/2026 19:15

Triệt phá đường dây mua bán trái phép khí N₂O trên không gian mạng

HNN.VN - Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội “Buôn bán hàng cấm” theo Điều 190 Bộ luật Hình sự và “Vận chuyển hàng cấm” theo Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Lãnh đạo thành phố thăm và chúc Tết lực lượng vũ trang, y tế Bắt tạm giam 3 đối tượng khai thác vượt diện tích cấp phép mỏ cao lanhĐồng hành cùng doanh nghiệp, kiến tạo môi trường đầu tư an toàn

Các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an 

Các bị can gồm: Phan Tuấn Quân (SN 2003), Phan Tuấn Bôn (SN 2001); Phan Tuấn Tú (SN 2008); Phan Dũng (SN 1975, cùng trú tại: 2/40/62 Hoàng Thị Loan, phường An Cựu) và Nguyễn Tấn Đức (SN 1992, trú tại thôn Gia Vấn, xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai).

Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một đường dây mua bán trái phép khí Dinitơ Monoxide (N₂O, thường gọi là “khí cười”) do một nhóm đối tượng có hộ khẩu thường trú tại TP. Huế tổ chức thực hiện trên không gian mạng với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Đơn vị đã báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố để xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra địa chỉ 2/40/62 Hoàng Thị Loan (nhà do ông Phan Dũng làm chủ) và phát hiện các đối tượng đang cất giấu 179 bình khí N₂O với tổng khối lượng khoảng 1.074 kg; 160 van xả khí; 70 túi ni lông đựng bóng cao su - là các dụng cụ dùng để đưa khí N₂O trực tiếp vào cơ thể người sử dụng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận dù biết việc kinh doanh, buôn bán khí N₂O là hành vi vi phạm pháp luật nhưng do lợi nhuận cao nên đã cấu kết thực hiện. Để che giấu hành vi phạm tội, nhóm này sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram và ứng dụng nhắn tin ẩn danh để trao đổi, giao dịch; đồng thời thanh toán qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm che giấu dòng tiền. Trong thời gian ngắn, các đối tượng đã thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Cơ quan công an đã áp dụng biện pháp ngăn chặn “Bắt bị can để tạm giam” đối với 2 bị can Phan Tuấn Quân, Phan Tuấn Bôn và áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với 3 bị can Phan Tuấn Tú, Phan Dũng, Nguyễn Tấn Đức.

Công an TP. Huế khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, nhắc nhở con em, không sử dụng, tham gia mua bán, vận chuyển khí cười. Khi phát hiện các hành vi vi phạm thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếcông antriệt pháđường dâybuôn bánbóng cười
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khai thác du lịch đường thủy từ trải nghiệm chuyên đề

Ngày 13/2, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn đã đi thực địa khảo sát, kiểm tra tuyến du lịch thủy nội địa nhằm đánh giá hiện trạng, tiềm năng khai thác, đầu tư sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Khai thác du lịch đường thủy từ trải nghiệm chuyên đề
Thông tin doanh nghiệp:
Hội Xuân Huế 2026: Khi bản sắc Cố đô hòa vào nhịp điệu sáng tạo đương đại

Trong bối cảnh là năm đầu tiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Hội Xuân 2026 không chỉ mở ra một mùa lễ hội mới, mà còn đặt ra câu hỏi về việc Cố đô bước vào nhịp điệu sáng tạo đương đại mà vẫn giữ trọn sự lặng lẽ, thanh nhã. Trong hành trình ấy, Công ty Cổ phần Sao Tháng Tám Việt Nam (AGS) – đơn vị đã đồng hành cùng Huế suốt 5 năm qua, tiếp cận Hội Xuân như một không gian đối thoại giữa di sản, nghệ thuật và đời sống đô thị đang chuyển mình.

Hội Xuân Huế 2026 Khi bản sắc Cố đô hòa vào nhịp điệu sáng tạo đương đại
Thư Huế đi Paris

Đã nghe làn gió mang hơi xuân về với cây lá trên sân thượng. Những thân mai xù xì vượt qua giá buốt ứa hương cùng đám búp xanh màu ngọc. Ngày trên chuyến bay Huế - Paris mới đó mà đã ba mùa đông. Hôm đó trời Huế đầy sương mù. Cũng như sáng nay, Trường Tiền như cây cầu bắc qua sông mây.

Thư Huế đi Paris

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top