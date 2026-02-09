Trao gần 290 suất quà Tết cho người dân khó khăn của xã Phú Lộc

Đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố Huế trao quà cho người dân

Chương trình đã trao tặng 283 suất quà với tổng kinh phí gần 217 triệu đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phú Lộc. Trong đó, UBMTTQ Việt Nam thành phố Huế trao tặng 143 suất; Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội tặng 100 suất và Agribank chi nhánh Phú Lộc Huế tặng 40 suất.

Đây là những món quà ý nghĩa và thiết thực, góp phần động viên các gia đình còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đồng thời, thể hiện tấm lòng, sự quan tâm của UBMTTQ Việt Nam thành phố Huế và các đơn vị, mong muốn người dân có một cái tết Nguyên đán Bính Ngọ ấm áp, đủ đầy hơn.

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam thành phố Huế và các đơn vị tài trợ cũng ân cần thăm hỏi, động viên và chúc Tết người dân xã Phú Lộc.