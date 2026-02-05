  • Huế ngày nay Online
Trao 1.000 suất quà “Tết Nhân ái” đến với người dân khó khăn

HNN.VN - Sáng 5/2, Hội Chữ thập đỏ thành phố đăng cai tổ chức chương trình “Tết Nhân ái” cấp Trung ương với chủ đề: “Tết cho đồng bào vùng lũ”.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế.

Đồng chí Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế  trao quà cho người dân tại chương trình

Chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ năm 2026 trao tặng 1.000 suất quà Tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em không nơi nương tựa, nạn nhân chất độc da cam, các đối tượng yếu thế và người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2025 trên địa bàn thành phố. Mỗi suất quà trị giá 1.000.000 đồng, gồm 600.000 đồng tiền mặt và 400.000 đồng quà Tết, với tổng giá trị 1 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Chí Tài khẳng định: Chương trình “Tết Nhân ái” là một hoạt động nhân văn sâu sắc, mang truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc; thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ và toàn xã hội đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương trong cộng đồng để mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết.

Tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho người dân tại không gian "Tết Nhân ái"

Hoạt động không chỉ mang đến những phần quà thiết thực, mà còn lan tỏa yêu thương, sẻ chia, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để bà con vươn lên trong cuộc sống, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh hoạt động trao quà, không gian nhân văn Chợ “Tết Nhân ái” còn đem đến nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa, như: các trò chơi dân gian; gian hàng phục vụ cộng đồng; khám, tư vấn sức khỏe, tuyên truyền hiến mô, tạng; cắt tóc miễn phí; tặng chữ thư pháp… giúp người dân được lựa chọn nhu yếu phẩm, chăm sóc sức khỏe, vui xuân trong sự tôn trọng và sẻ chia, để mỗi phần quà trao đi đều trọn vẹn nghĩa tình.

