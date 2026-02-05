Trao 1.000 suất quà “Tết Nhân ái” đến với người dân khó khăn

Tham dự chương trình có các đồng chí: Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế.

Đồng chí Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế trao quà cho người dân tại chương trình

Chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ năm 2026 trao tặng 1.000 suất quà Tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em không nơi nương tựa, nạn nhân chất độc da cam, các đối tượng yếu thế và người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2025 trên địa bàn thành phố. Mỗi suất quà trị giá 1.000.000 đồng, gồm 600.000 đồng tiền mặt và 400.000 đồng quà Tết, với tổng giá trị 1 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Chí Tài khẳng định: Chương trình “Tết Nhân ái” là một hoạt động nhân văn sâu sắc, mang truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc; thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ và toàn xã hội đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương trong cộng đồng để mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết.

Tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho người dân tại không gian "Tết Nhân ái"

Hoạt động không chỉ mang đến những phần quà thiết thực, mà còn lan tỏa yêu thương, sẻ chia, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để bà con vươn lên trong cuộc sống, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.