Đua ghe câu truyền thống

Đến với “Tết quê Cầu Ngói”, du khách và người dân được hòa mình vào không gian sinh hoạt văn hóa làng quê truyền thống; tham gia các hoạt động mua bán nông sản, sản phẩm công nghiệp - nông thôn tiêu biểu của địa phương; trải nghiệm gói bánh chưng, bánh tét; thưởng thức những món ăn dân dã, mộc mạc, đậm đà hương vị quê nhà; tham gia các trò chơi dân gian, hội bài chòi, đua ghe câu; cùng hòa mình vào các hoạt động tái hiện đời sống sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp ở nông thôn và thưởng thức các tiết mục thơ, ca, hò, vè do chính người dân địa phương thể hiện.

Trải nghiệm gói bánh chưng ngày Tết

Bên cạnh đó, du khách còn có dịp tham quan, tìm hiểu phong cảnh làng quê và các di tích cấp quốc gia như Cầu Ngói Thanh Toàn, Phủ thờ Tôn Thất Thuyết, Đình làng Vân Thê, cùng các di tích lịch sử cấp thành phố. Qua đó, mang đến cho du khách, người dân những trải nghiệm phong phú, từ thưởng thức nét đẹp văn hóa truyền thống đến khám phá ẩm thực đặc sắc của vùng đất Thanh Thủy.

Chương trình không chỉ tái hiện không gian Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc, mà còn là dịp giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người, văn hóa, sản vật quê hương; từng bước thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, giàu bản sắc, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, tạo không khí vui tươi, ấm áp để mọi người, mọi nhà cùng vui xuân, đón Tết an lành, hạnh phúc.

Trao giải nhất cho hội thi "Rung chuông vàng"

Trong chuỗi chương trình “Tết quê Cầu Ngói”, ngày 13/2, tại điểm du lịch cộng đồng Cầu ngói Thanh Toàn, Đoàn phường Thanh Thủy tổ chức hội thi “Rung chuông vàng” với chủ đề “Đảng quang vinh - Bác Hồ vĩ đại - Quê hương mến yêu”; tổ chức hội đua nghe câu truyền thống.

Tối nay (13/2) sẽ diễn ra chương trình văn nghệ “Mừng Đảng, mừng xuân, mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng”.