Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Chí Tài thăm, chúc Tết các đơn vị và địa phương

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế Nguyễn Chí Tài (thứ 4 từ phải sang) tặng quà chúc Tết tại Nhà văn hóa Lao động TP. Huế

Tại Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế, đồng chí Nguyễn Chí Tài đã nghe báo cáo về tình hình hoạt động cũng như đời sống của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động. Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thành ủy đồng thời nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, trung tâm cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; đổi mới phương thức tập hợp thanh thiếu nhi; nghiên cứu thiết kế các sân chơi phù hợp, chú trọng giáo dục truyền thống, giáo dục trải nghiệm, giáo dục STEM, thu hút ngày càng đông đảo thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Với chức năng đào tạo nghề, Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế cần tăng cường nghiên cứu, lựa chọn các ngành nghề phù hợp, đón đầu xu thế nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, đơn vị. Đồng thời, cần tối ưu hóa việc khai thác các thiết chế, công năng hiện có và đề xuất Ban Thường vụ Thành đoàn kiến nghị Trung ương Đoàn, UBND TP. Huế hỗ trợ một số nội dung trong công tác duy tu, bảo dưỡng công trình nhằm tránh tình trạng xuống cấp, hoạt động không hiệu quả.

Đến thăm Nhà văn hóa Lao động TP. Huế, đồng chí Nguyễn Chí Tài đã chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động trung tâm về những kết quả đạt được trong năm 2025, đồng thời bày tỏ kỳ vọng đơn vị tiếp tục phát huy trong năm 2026.

Dù năm 2025 có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy do sáp nhập, song công tác vận hành, hoạt động của Nhà văn hóa vẫn được duy trì liên tục, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia sinh hoạt văn hóa, thể thao. Phó Bí thư Thành ủy đề nghị Nhà văn hóa Lao động TP. Huế tiếp tục quan tâm phát huy hiệu quả công năng các thiết chế; nâng cấp, hoàn thiện các sân chơi dành cho đoàn viên, người lao động. Trong đó, chú trọng duy trì và phát triển các mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động và Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài thăm và động viên Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vỹ Dạ

Bên cạnh đó, cần tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố trong tổ chức các hội thao, hội thi, hội diễn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. Đồng thời, nâng cao chất lượng các dịch vụ, nghiên cứu phát triển các loại hình phù hợp với quy định pháp luật. Nhà văn hóa cũng cần chủ động tranh thủ các nguồn lực để chỉnh trang khuôn viên theo hướng xanh - sạch - sáng, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Tối cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế Nguyễn Chí Tài đến chúc Tết và động viên cán bộ, chiến sĩ tại UBND và Công an phường Vỹ Dạ.

Lãnh đạo thành phố đánh giá cao vai trò, kết quả hoạt động của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vỹ Dạ trong quá trình vận hành chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp. Dù nhiều nhiệm vụ được triển khai trong thời gian gấp rút, song với sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy và UBND TP. Huế, địa phương đã tổ chức thực hiện hiệu quả, bảo đảm yêu cầu đề ra.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài lưu ý, phường Vỹ Dạ có nhiều dư địa phát triển với quy mô dân số đông, nhiều dự án bất động sản đang và sẽ triển khai. Do đó, trong năm 2026, địa phương cần sớm bắt tay vào tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030, cụ thể hóa theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả.

Bên cạnh đó, phường Vỹ Dạ cần phát huy tốt các dư địa phát triển, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, đô thị; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Thời gian tới, nhiều công trình trọng điểm sẽ được triển khai như đường Tố Hữu nối dài, cầu Vỹ Dạ, đường Lê Đức Anh nối dài… đòi hỏi địa phương chủ động nghiên cứu định hướng phát triển kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập người dân, tăng thu ngân sách.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài tặng quà Tết động viên cán bộ, chiến sĩ Công an phường Vỹ Dạ

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng yếu thế, khó khăn; tạo điều kiện về sinh kế, việc làm cho người dân. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là các đoàn thể chính trị - xã hội ở khu dân cư; rà soát, đánh giá thực chất để có giải pháp phù hợp và nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư.

Đối với Công an phường Vỹ Dạ, đồng chí Nguyễn Chí Tài ghi nhận, đánh giá cao và động viên tinh thần nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Đồng chí lưu ý trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030, mục tiêu đến năm 2030 không còn xã, phường có người nghiện ma túy đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, chủ động ngay từ cơ sở.

Trên tinh thần đó, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị Công an phường Vỹ Dạ chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để tổ chức thực hiện. Đặc biệt là tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết.

Là địa bàn có dân số đông, diện tích rộng và nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ, Công an phường Vỹ Dạ cần tiếp tục tập trung bảo đảm an ninh, trật tự; đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết góp phần để Nhân dân đón Xuân mới an toàn, vui tươi.