Trao 150 suất quà Tết cho bệnh nhân và gia đình chính sách

HNN.VN - Ngày 8/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chương trình “Xuân yêu thương”, nhằm sẻ chia, động viên và mang đến một cái Tết ấm áp hơn cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Bệnh viện Trung ương Huế trao quà Tết đến các bệnh nhân 

Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Ái Vân, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế và TS. BS Hồ Văn Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, dành cho các bệnh nhân nặng, bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần ý nghĩa trong những ngày Tết đến, xuân về.

Phát biểu tại buổi trao quà, bà Nguyễn Thị Ái Vân cho biết, chương trình “Xuân yêu thương” là hoạt động thường xuyên trong chuỗi chương trình chăm lo Tết của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế, thể hiện tinh thần sẻ chia, nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt là những hoàn cảnh phải đón Tết xa nhà.

Thay mặt lãnh đạo Bệnh viện, TS.BS Hồ Văn Linh bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế và các đơn vị đồng hành đã luôn quan tâm, hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ông nhấn mạnh, sự chung tay của các tổ chức, cá nhân là nguồn động viên to lớn, giúp người bệnh thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua bệnh tật và đón một mùa Xuân ấm áp, trọn vẹn hơn.

 Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố Huế trao quà đến các hộ dân 

Nhân dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ xuân 2026, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế tổ chức trao quà hỗ trợ 50 gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn tại Tổ dân cư khối Bến Thủy 13, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tại buổi trao quà, lãnh đạo Bộ CHQS thành phố Huế đã ân cần thăm hỏi, động viên và gửi lời chúc năm mới sức khỏe, bình an đến các gia đình, mong bà con đón Tết vui tươi, đầm ấm, không ai bị bỏ lại phía sau.

Dịp này, Bộ CHQS thành phố Huế cũng trao quà Tết và chúc mừng năm mới đến cấp ủy, chi bộ và hệ thống chính trị tổ dân cư khối Bến Thủy 13.

THÁI BÌNH - LÊ SÁU
