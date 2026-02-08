Tặng quà cho người lao động về quê ăn Tết tại sân bay

Tặng quà cho đoàn viên, người lao động tại sân bay Phú Bài

Theo đó, 65 đoàn viên, người lao động đang công tác, làm việc tại các tỉnh, thành phía Nam đã trở về trên chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ từ TP. Hồ Chí Minh về Huế. Đây là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện sum họp gia đình dịp Tết.

Ngay tại sân bay Phú Bài, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố trực tiếp đón, thăm hỏi và trao tặng 65 suất quà cho đoàn viên, người lao động, mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng. Những cái bắt tay, lời chúc mừng năm mới cùng những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức công đoàn đối với người lao động xa quê.

Chương trình “Chuyến bay công đoàn - Xuân 2026” là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi chăm lo Tết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn cơ sở, hướng đến mục tiêu mọi đoàn viên, người lao động đều có điều kiện đón Tết đầm ấm, sum vầy bên gia đình.

Hoạt động không chỉ góp phần hỗ trợ thiết thực về vật chất mà còn tiếp thêm động lực tinh thần để đoàn viên, người lao động yên tâm lao động, sản xuất, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và quê hương trong năm mới.