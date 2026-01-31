Xin giúp đỡ để những đứa trẻ không “đứt” thuốc

Cháu Đức Huy tại Bệnh viện Trung ương Huế năm 2025. Ảnh: Gia đình cung cấp

Đến tổ dân phố Phú Xuân, phường Phong Điền, TP. Huế (trước đây là thôn Phú Xuân, phường Phong Thu, thị xã Phong Điền), hỏi nhà chị Nguyễn Thị Như Ý, người dân sốt sắng dẫn đến tận nơi, kèm những lời thương cảm cho một gia đình có 7 người, thì hết 5 người bị bệnh tật đeo đẳng bao năm qua.

Tôi đã từng biết Ý (qua điện thoại), từ sự “nhờ vả” của một đồng nghiệp, khi chị gặp Ý đang chăm sóc con nhỏ tại Bệnh viện Trung ương Huế, trước ca phẫu thuật. Quá thương xót cháu bé, chị bảo, làm sao để kết nối được các tấm lòng hảo tâm, để giúp cháu phần nào. Biết chuyện, một người quen của tôi chuyển khoản tặng cháu 1 triệu đồng. Chị Ý nhắn tin: “Em mừng đến run cả người, biết ơn nhiều lắm. Hôm qua em vừa đưa con tái khám, đơn thuốc là 1 triệu đồng, nhưng không có tiền mua, chưa biết xoay chạy ở đâu”. Tiếp đến, chúng tôi kết nối được với một mạnh thường quân khác, và người này hỗ trợ cháu bé 5 triệu đồng, nhờ chúng tôi trao cho gia đình.

Trước mắt chúng tôi là người phụ nữ trẻ, gầy gò, miệng cười nhưng trong ánh mắt là sự lo lắng thường trực và lúc nói chuyện, nhiều khi chị lại bị hụt hơi. Chị Ý mang ra một tập dày những đơn thuốc, giấy hẹn khám lại, kết quả siêu âm tim…, và kể về số phận kém may của những đứa con, bản thân mình và cả cha, mẹ chồng đang sống chung trong nhà.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Như Ý và anh Võ Đinh Hải Cường có 3 người con, trong đó 2 cháu bị bệnh. Cháu đầu là Võ Nguyễn Quỳnh Anh, năm nay 7 tuổi, mắc bệnh tim bẩm sinh. “Năm 2018, khi cháu 8 tháng tuổi thì phát hiện bệnh, nhưng chưa thể mổ ngay được vì cân nặng và sức khỏe không đảm bảo. Việc điều trị kéo dài đến năm 2023 và cháu được mổ. Sau phẫu thuật cho đến nay, cháu sống chung với thuốc. Mỗi lần tái khám (hàng tháng, hoặc 2 - 3 tháng), bác sĩ kê đơn, mua thuốc dao động mỗi lần từ 700 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng. Có lúc đi tái khám cho con, cầm đơn thuốc mà không có nổi đồng nào để mua, vợ chồng tôi nuốt nước mắt vào trong. Lo con “đứt” thuốc, nguy hiểm đến tính mạng nên vợ chồng chạy ngược chạy xuôi vay mượn để mua, rồi cố gắng làm lụng trả nợ”, chị Ý kể.

Hy vọng đứa con thứ hai sẽ khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng vợ chồng chị Ý đau thắt ruột gan khi cháu Võ Văn Đức Huy (hiện 5 tuổi) mới lọt lòng mẹ đã mắc bệnh mềm sụn thanh quản, lõm ngực, hẹp đường phổi, hen suyễn bẩm sinh. “Khi mới sinh ra, nghe con kêu một tiếng kêu rất khó nhọc, thương đứt ruột, tôi ngồi khóc mãi. Bác sĩ nói cháu quá nhỏ không thể nội soi được, vợ chồng tôi chỉ biết đưa con về nhà”, chị Ý nghẹn ngào nhớ lại. Hành trình khám, chữa bệnh cho con, vợ chồng chị Ý đã đi 5 bệnh viện, trong đó có Bệnh viện Nhi đồng 1 ở TP. Hồ Chí Minh. Năm 2025, tại Bệnh viện Trung ương Huế, sau thời gian nằm viện dài ngày, cháu Huy đã được chuẩn bị mổ lõm ngực, nâng ngực lên, nhưng do cháu thở quá khó, phẫu thuật sẽ nguy hiểm, nên ca mổ phải đành dừng lại. “Bác sĩ hẹn 2 năm nữa sẽ xem xét để tiến hành lại ca mổ. Hiện nay cháu được tái khám và mua thuốc hàng tháng. Loại thuốc cháu uống không có trong bảo hiểm nên phải mua ngoài, mỗi tháng tầm 1 triệu đồng”, chị Ý cho biết.

Bản thân chị Ý bị bệnh bướu cổ, rối loạn nhịp tim, rối loạn thần kinh, sức khỏe rất yếu, nhiều lúc khó thở, có thể bất chợt ngã lăn ra ngất xỉu. Trước tình cảnh vợ và con có thể phải đưa đi bệnh viện cấp cứu bất cứ lúc nào nên anh Cường, chồng chị Ý lựa chọn công việc phụ thợ nề, để chủ động thời gian. Mỗi ngày làm việc, anh Cường kiếm được 300 nghìn đồng.

Số phận thật nghiệt ngã, khi mẹ chồng chị Ý cũng bệnh tật đeo bám bao năm nay, bị u dạ dày và u thanh quản (đã được phẫu thuật); bố chồng bị bại liệt trong 10 năm, nay sức khỏe yếu không thể lao động được.

Do chị Ý và cháu Huy thường khó thở, nên gia đình phải chạy vạy mua chiếc máy thở để trong nhà. Cảm thông với hoàn cảnh gia đình chị Ý, nên người dân địa phương giúp đỡ bằng cách nhận chị Ý làm việc trong một quán ăn, mức tiền công 170 nghìn đồng mỗi ngày. Mẹ chồng của chị cũng đi rửa bát thuê, phụ thêm con trai, con dâu, nhưng sự cố gắng của họ cũng không thể “vá” được “khoảng trống” của những đứa trẻ bệnh tật nguy hiểm đang rất cần thuốc men đủ đầy.

Rất mong sự sẻ chia, hỗ trợ của các tấm lòng hảo tâm, để cháu Võ Nguyễn Quỳnh Anh và cháu Võ Văn Đức Huy không phải “đứt” thuốc; đặc biệt đảm bảo để cháu Huy có đủ sức khỏe cho ca phẫu thuật sắp tới.