Khẳng định vai trò cơ quan dân cử trong giai đoạn phát triển mới

Đồng chí Lê Trường Lưu, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố kết luận hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Trường Lưu, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Phan Quý Phương, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND thành phố Huế khóa VIII đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo hành lang pháp lý quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý đô thị, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội.

Trong nhiệm kỳ, HĐND thành phố đã tổ chức 40 kỳ họp, ban hành 799 nghị quyết, cụ thể hóa những định hướng lớn về quy hoạch thành phố đến năm 2050, quy hoạch chung đô thị đến năm 2045; tập trung đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, chăm lo đời sống Nhân dân. Mỗi nghị quyết được thông qua là kết tinh của thực tiễn, của ý kiến cử tri và trách nhiệm của cơ quan dân cử trước yêu cầu phát triển của thành phố.

9 tập thể được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HĐND thành phố

Đáng chú ý, 29 kỳ họp chuyên đề được tổ chức kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong từng giai đoạn phát triển, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm trong quyết định các vấn đề quan trọng, cấp bách của địa phương. Đặc biệt, trong tiến trình đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, HĐND thành phố đã quyết định nhiều nội dung quan trọng, cụ thể hóa các chủ trương lớn của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, tạo hành lang pháp lý cho công tác quy hoạch, quản lý đô thị, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Huế, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Cùng với hoạt động quyết nghị, công tác giám sát của HĐND thành phố không ngừng được đổi mới, đi vào chiều sâu. Nhiều cuộc giám sát chuyên đề được triển khai, tập trung vào các vấn đề cử tri quan tâm như quản lý đô thị, đầu tư công, giải ngân vốn, an sinh xã hội, cải cách hành chính và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Song song đó, công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được duy trì thường xuyên, nền nếp. Hàng trăm ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng và theo dõi, đôn đốc giải quyết. Từ nghị trường đến cơ sở, từ kỳ họp đến tiếp xúc cử tri, hoạt động của HĐND thành phố luôn hướng về thực tiễn đời sống, khẳng định rõ vai trò đại diện, cầu nối giữa Nhân dân với chính quyền.

Một điểm nhấn trong nhiệm kỳ là việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND. Việc triển khai hệ thống họp không giấy, biểu quyết điện tử trên nền tảng Hue-S đã góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp, tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan dân cử. Bên cạnh đó, HĐND thành phố cũng chú trọng công tác đối ngoại, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác, nâng cao vị thế của thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại hội nghị, các tham luận đã tập trung phân tích, đánh giá vai trò của HĐND thành phố trong công tác giám sát, phối hợp và tham mưu chính sách; khẳng định những đóng góp tích cực của HĐND đối với công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nhiệm kỳ qua. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, góp phần giữ ổn định tình hình, hạn chế phát sinh các vụ việc phức tạp, kéo dài; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng ngày càng chặt chẽ, bảo đảm giải quyết vụ việc đúng quy định pháp luật.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

Các ý kiến cũng nhấn mạnh hiệu quả phối hợp giữa HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trong xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội. Ở góc độ tham mưu pháp lý và kinh tế - ngân sách, các cơ quan chuyên môn và các ban của HĐND đã phát huy tốt vai trò “gác cổng” chính sách, nâng cao chất lượng thẩm tra, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính khả thi của các nghị quyết, nhất là các cơ chế, chính sách phục vụ định hướng phát triển lâu dài của thành phố.

Nhiệm kỳ tới, HĐND thành phố Huế xác định tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết, tăng cường giám sát, đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng đến xây dựng một chính quyền gần dân, minh bạch và hiệu quả.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Trường Lưu, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố khẳng định: HĐND thành phố Huế khóa VIII đã hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh lịch sử trong một giai đoạn chuyển tiếp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tạo dựng nền móng thể chế, củng cố niềm tin và khơi dậy động lực cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Trên nền tảng những kết quả đã đạt được, HĐND thành phố khóa VIII bày tỏ tin tưởng rằng, với sự đồng thuận, ủng hộ của cử tri và Nhân dân, HĐND thành phố khóa IX sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy các thành tựu của nhiệm kỳ trước; đồng thời không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong thực thi chức năng, nhiệm vụ.

Dịp này, 9 tập thể và 28 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HĐND thành phố.