  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 21/01/2026 15:23

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố

HNN.VN - Ngày 21/1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và hội nghị lãnh đạo, chỉ huy mở rộng giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố.

Đơn vị bầu cử số 7 triển khai các nhiệm vụ bầu cửThực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI Trang bị nghiệp vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấpUBND TP. Huế thống nhất giới thiệu 4 đồng chí ứng cử đại biểu HĐND thành phố Lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH và HĐND thành phố

 Biểu quyết thống nhất giới thiệu nhân sự tham gia đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tại hội nghị, Bộ CHQS thành phố đã quán triệt các văn bản của trên về cơ cấu, thành phần, số lượng và tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị đã thông qua tóm tắt tiểu sử dự kiến nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố đối với Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố.

Hội nghị được tổ chức dân chủ, đúng quy định, với sự tham dự của 100% cử tri nơi công tác. Ý kiến nhận xét của cử tri đều đánh giá đồng chí Đại tá Lê Huy Nghĩa có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực trình độ, tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố nhiều biện pháp lãnh đạo sát đúng, hiệu quả về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết quả, 100% cử tri có mặt thống nhất tín nhiệm và đồng ý giới thiệu Đại tá Lê Huy Nghĩa ứng cử đại biểu HĐND thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cùng ngày, Bộ CHQS thành phố tổ chức hội nghị lãnh đạo, chỉ huy mở rộng giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố. Hội nghị đã thông qua tóm tắt tiểu sử, thảo luận, kết quả 100% đại biểu dự họp tán thành giới thiệu Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố và Đại tá Hoàng Minh Hùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng để Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế hiệp thương, giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

LÊ SÁU
 Từ khóa:
bầu cửĐBQHHĐNDlấy ý kiếngiới thiệuhiệp thươngBộ CHQS
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương Trà:
Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV

Sáng 18/1, UBMTTQ Việt Nam phường Hương Trà tổ chức khánh thành, bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn và ra mắt 2 tuyến đường cờ Tổ quốc trên địa bàn phường. Đây là những công trình có ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Trang bị nghiệp vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Ngày 16/1, Ủy ban bầu cử thành phố Huế tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự tập huấn có thành viên Ủy ban bầu cử các cấp, tổ giúp việc; đại diện các sở, ban, ngành liên quan và cán bộ trực tiếp tham mưu, tổ chức công tác bầu cử tại các phường, xã.

Trang bị nghiệp vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top