Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố

Biểu quyết thống nhất giới thiệu nhân sự tham gia đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tại hội nghị, Bộ CHQS thành phố đã quán triệt các văn bản của trên về cơ cấu, thành phần, số lượng và tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị đã thông qua tóm tắt tiểu sử dự kiến nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố đối với Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố.

Hội nghị được tổ chức dân chủ, đúng quy định, với sự tham dự của 100% cử tri nơi công tác. Ý kiến nhận xét của cử tri đều đánh giá đồng chí Đại tá Lê Huy Nghĩa có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực trình độ, tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố nhiều biện pháp lãnh đạo sát đúng, hiệu quả về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết quả, 100% cử tri có mặt thống nhất tín nhiệm và đồng ý giới thiệu Đại tá Lê Huy Nghĩa ứng cử đại biểu HĐND thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cùng ngày, Bộ CHQS thành phố tổ chức hội nghị lãnh đạo, chỉ huy mở rộng giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố. Hội nghị đã thông qua tóm tắt tiểu sử, thảo luận, kết quả 100% đại biểu dự họp tán thành giới thiệu Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố và Đại tá Hoàng Minh Hùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng để Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế hiệp thương, giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.