Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại nhiều khu vực

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn trao đổi với lãnh đạo phường Thanh Thủy tại buổi kiểm tra. Ảnh: Lê Thọ

Ngay sau khi bỏ phiếu, lãnh đạo thành phố đi kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại nhiều khu vực trên địa bàn nhằm nắm bắt tình hình và chỉ đạo.

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn kiểm tra việc tổ chức bỏ phiếu tại tổ dân phố Lang Xá Cồn và Thanh Toàn (phường Thanh Thủy), đồng thời kiểm tra công tác ứng trực tại Ủy ban bầu cử thành phố. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các bộ phận duy trì chế độ trực, theo dõi sát tình hình, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố bỏ phiếu tại nơi cư trú. Ảnh: Văn Bốn

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến cũng dành thời gian động viên các tổ bầu cử và lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu vực bỏ phiếu số 3, 4 và 5 phường Thuận Hóa; ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các lực lượng và đề nghị tiếp tục bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn cử tri bỏ phiếu thuận lợi.

UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân kiểm tra công tác bầu cử tại xã Chân Mây - Lăng Cô. Ảnh: Hữu Phúc

Các đồng chí lãnh đạo thành phố, gồm Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài; UVTV Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành uỷ Đặng Ngọc Trân; UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Thanh Tuấn cũng đi kiểm tra công tác bầu cử tại nhiều địa phương, trong đó có các xã miền núi, vùng biên giới A Lưới. Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo thành phố ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo của các địa phương, yêu cầu tiếp tục bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng quy định.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP. Huế kiểm tra công tác bầu cử tại các xã vùng cao A Lưới. Ảnh: Minh Nguyên

Nhiều khu vực bỏ phiếu ghi nhận không khí bầu cử nghiêm túc, dân chủ; cử tri tham gia đông đủ, thể hiện trách nhiệm đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương.