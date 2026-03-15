Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại nhiều khu vực

HNN.VN - Sáng 15/3, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo thành phố và đại biểu HĐND các cấp đã tham gia bỏ phiếu tại nơi cư trú, thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri theo quy định của pháp luật.

Bước chân cử tri trên mọi nẻo đườngThường trực Thành ủy tham gia ngày hội bầu cử cùng cử triCử tri Huế nô nức trong ngày hội non sông

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn trao đổi với lãnh đạo phường Thanh Thủy tại buổi kiểm tra. Ảnh: Lê Thọ

Ngay sau khi bỏ phiếu, lãnh đạo thành phố đi kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại nhiều khu vực trên địa bàn nhằm nắm bắt tình hình và chỉ đạo. 

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn kiểm tra việc tổ chức bỏ phiếu tại tổ dân phố Lang Xá Cồn và Thanh Toàn (phường Thanh Thủy), đồng thời kiểm tra công tác ứng trực tại Ủy ban bầu cử thành phố. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các bộ phận duy trì chế độ trực, theo dõi sát tình hình, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật.

 UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố bỏ phiếu tại nơi cư trú. Ảnh: Văn Bốn

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến cũng dành thời gian động viên các tổ bầu cử và lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu vực bỏ phiếu số 3, 4 và 5 phường Thuận Hóa; ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các lực lượng và đề nghị tiếp tục bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn cử tri bỏ phiếu thuận lợi.

UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân kiểm tra công tác bầu cử tại xã Chân Mây - Lăng Cô. Ảnh: Hữu Phúc

Các đồng chí lãnh đạo thành phố, gồm Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài; UVTV Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành uỷ Đặng Ngọc Trân; UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Thanh Tuấn cũng đi kiểm tra công tác bầu cử tại nhiều địa phương, trong đó có các xã miền núi, vùng biên giới A Lưới. Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo thành phố ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo của các địa phương, yêu cầu tiếp tục bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng quy định.

 Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP. Huế kiểm tra công tác bầu cử tại các xã vùng cao A Lưới. Ảnh: Minh Nguyên

Nhiều khu vực bỏ phiếu ghi nhận không khí bầu cử nghiêm túc, dân chủ; cử tri tham gia đông đủ, thể hiện trách nhiệm đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổng Bí thư Tô Lâm tham gia bầu cử tại phường Ba Đình, Hà Nội

Sáng 15/3, hòa trong không khí tưng bừng, phấn khởi của Ngày Bầu cử - Ngày hội của toàn dân, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã đến khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, Hà Nội, bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bước chân cử tri trên mọi nẻo đường

Sáng 15/3, trên khắp địa bàn TP. Huế, từ khu vực đô thị đến những vùng ven, vùng sâu, vùng xa, từng dòng người rộn ràng hướng về các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ngày hội của toàn dân còn lưu dấu những khoảnh khắc sinh động, ấm áp của tình đoàn kết và niềm tin của cử tri.

Bước chân cử tri trên mọi nẻo đường
Thường trực Thành ủy tham gia ngày hội bầu cử cùng cử tri

Trong không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân, từ sáng sớm, các đồng chí trong Thường trực Thành ủy Huế đã trực tiếp đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời kiểm tra, nắm tình hình công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn.

Thường trực Thành ủy tham gia ngày hội bầu cử cùng cử tri
Cử tri Huế nô nức trong ngày hội non sông

Sáng nay (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri thành phố Huế tham gia Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cử tri Huế nô nức trong ngày hội non sông
Gửi niềm tin, trao trách nhiệm

Báo Huế ngày nay xin gửi đến quý bạn đọc những chia sẻ, mong mỏi của cử tri đến các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Gửi niềm tin, trao trách nhiệm

