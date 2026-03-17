Tăng cường bảo vệ trẻ em trước các hành vi dụ dỗ, lừa đảo qua mạng

Ngày 17/3, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo định hướng công tác bảo vệ trẻ em giai đoạn 2026-2030.

Theo số liệu của Bộ Y tế, dân số Việt Nam năm 2025 ước đạt 102,3 triệu người, trong đó tỷ trọng nhóm dưới 15 tuổi giảm còn khoảng 22,8%. Nhóm dân số là trẻ em ước khoảng 24,5 triệu người năm 2025.

Tại hội thảo, ông Vũ Trùng Dương, Trưởng phòng Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ em, Cục Bà Mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế, cho biết, công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em thời gian qua ở nước ta đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Đặc biệt, thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại trẻ em được Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, cụ thể và phù hợp hơn với các nhóm đối tượng.

Nhận thức của cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp, cha, mẹ, trẻ em và xã hội về phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại và xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em cũng có sự chuyển biến tích cực…

Vì vậy, tỷ lệ trẻ em lao động trái quy định của pháp luật (gọi là lao động trẻ em) giảm, chiếm 1,31% tổng số trẻ em 5-17 tuổi. Con số này ở mức thấp so với khu vực và thế giới. Việt Nam được coi là một trong những điểm sáng trong phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em ở khu vực và trên thế giới.

Tình hình bạo lực, xâm hại, lao động trẻ em vẫn diễn biến phức tạp

Tuy nhiên, theo đại diện Cục Bà mẹ và Trẻ em, tình hình xâm hại trẻ em mặc dù đã có xu hướng giảm về số vụ việc nhưng vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em.

Báo cáo của Bộ Công an cho biết, từ năm 2020 đến năm 2025 phát hiện 12.873 vụ, xâm hại 13.460 trẻ em. Năm 2025, toàn quốc phát hiện 2.321 vụ xâm hại trẻ em với 2.418 trẻ em bị xâm hại, giảm 40 vụ (tương đương 1,7%) so với cùng kỳ năm 2024. Song một số vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em thời gian qua có tính chất nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận xã hội.

Nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em mà đối tượng là cha mẹ, người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

Lao động trẻ em cũng giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế xã hội còn nhiều biến động, ảnh hưởng từ thiên tai, dịch bệnh, quá trình di cư lao động.

Tình trạng dụ dỗ, lừa đảo qua môi trường mạng cũng làm gia tăng nguy cơ trẻ em và người chưa thành niên trở thành lao động trẻ em và bị mua bán, bóc lột sức lao động…

Riêng tại Hà Nội - quy mô dân số lớn (trong đó hơn 2,1 triệu trẻ em), địa bàn rộng, tốc độ đô thị hóa nhanh, công tác bảo vệ trẻ em cũng đối mặt với một số thách thức mới.

Cụ thể, xuất hiện nhiều nhóm trẻ em dễ bị tổn thương như sống trong gia đình có biến động về kinh tế hoặc hôn nhân, trẻ khuyết tật hoặc có vấn đề về sức khỏe tâm thần; việc phát hiện và can thiệp lao động trẻ em còn gặp khó khăn…

Phát triển mạng lưới dịch vụ bảo vệ trẻ em tích hợp, đa ngành từ Trung ương đến cơ sở

Vì vậy, các đại biểu dự hội thảo đa số thống nhất, việc xây dựng và ban hành Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật là rất cần thiết.

Đặc biệt, Chương trình phù hợp với bối cảnh công nghệ số hiện nay và được đánh giá cao khi đề cập đến phát triển mạng lưới dịch vụ bảo vệ trẻ em tích hợp, đa ngành từ Trung ương đến cơ sở, chú trọng đến bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Đây là những điểm nhấn quan trọng, tạo nền tảng cho các địa phương triển khai.

Hiện, Bộ Y tế đang dự thảo Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026–2030.

Mục tiêu của khung Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật đến năm 2030, phấn đấu giảm 10% trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục; giảm tỷ lệ lao động trẻ em xuống dưới 1,1%; 100% trẻ em bị xâm hại và có nguy cơ bị xâm hại, khi phát hiện được lập hồ sơ quản lý đúng quy định.

Đồng thời, Chương trình đặt mục tiêu 100% lao động trẻ em, 90% trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em khi phát hiện được lập hồ sơ quản lý đúng quy định và có biện pháp hỗ trợ, can thiệp phù hợp, kịp thời.

Đặc biệt, 100% tỉnh, thành phố thành lập và đưa vào hoạt động mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em chuyên biệt, tích hợp; 90% số xã thành lập và đưa vào hoạt động cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em cấp xã; cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại cộng đồng.