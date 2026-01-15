UBND TP. Huế thống nhất giới thiệu 4 đồng chí ứng cử đại biểu HĐND thành phố

100% đại biểu có mặt tại hội nghị thống nhất giới thiệu 4 đồng chí ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Phan Quý Phương, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Căn cứ kết quả hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và các quy định về tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND, tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến nhận xét đối với 4 đồng chí được dự kiến giới thiệu ứng cử. Trên tinh thần dân chủ, khách quan, 100% đại biểu có mặt tại hội nghị thống nhất lập danh sách 4 đồng chí để đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế hiệp thương, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Danh sách gồm các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Phan Quý Phương, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Trước đó, Văn phòng UBND thành phố đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với những người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP. Huế, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tại hội nghị, các cử tri được thông tin đầy đủ về tiêu chuẩn đại biểu HĐND, các trường hợp không đủ điều kiện ứng cử và tiểu sử tóm tắt của từng đồng chí được giới thiệu. Kết quả, 100% cử tri thống nhất biểu quyết giới thiệu 4 đồng chí nêu trên ứng cử đại biểu HĐND thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt những người được giới thiệu ứng cử, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và toàn thể cử tri nơi công tác.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình khẳng định, đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm chính trị lớn lao, đồng thời cam kết tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.