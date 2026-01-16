  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 16/01/2026 09:54

Trang bị nghiệp vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

HNN.VN - Ngày 16/1, Ủy ban bầu cử thành phố Huế tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự tập huấn có thành viên Ủy ban bầu cử các cấp, tổ giúp việc; đại diện các sở, ban, ngành liên quan và cán bộ trực tiếp tham mưu, tổ chức công tác bầu cử tại các phường, xã.

UBND TP. Huế thống nhất giới thiệu 4 đồng chí ứng cử đại biểu HĐND thành phố Các địa phương chủ động rà soát, hoàn thiện công tác chuẩn bị bầu cửRà soát từng khâu, siết tiến độ bầu cử ở các địa phương

Đại biểu tham gia tập huấn 

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu được truyền đạt nhiều nội dung trọng tâm, gồm: hướng dẫn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử; nghiệp vụ tổ chức bầu cử theo Luật Bầu cử và các văn bản hướng dẫn mới; công tác lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí bầu cử; hướng dẫn khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng định danh điện tử trong lập danh sách cử tri, in thẻ cử tri phục vụ bầu cử.

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, thảo luận, giải đáp những vấn đề thực tiễn phát sinh tại cơ sở, góp phần nâng cao năng lực tổ chức, điều hành công tác bầu cử ở từng địa phương.

Thông qua tập huấn, các đại biểu nắm chắc quy trình, nghiệp vụ, tạo nền tảng quan trọng để thành phố Huế tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đúng quy định pháp luật và tiến độ đề ra.

Hội nghị nhằm trang bị, cập nhật đầy đủ các quy định của Luật Bầu cử và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Hội đồng bầu cử quốc gia; đồng thời thống nhất quy trình, nghiệp vụ để triển khai công tác bầu cử bảo đảm đúng luật, đúng tiến độ và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đại diện Ủy ban bầu cử thành phố, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra trong bối cảnh thành phố đang thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Vì vậy, công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử cần được triển khai chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.

Hải Thuận

 Từ khóa:
Sở Nội vụtập huấnbầu cửHuế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top