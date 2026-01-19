Thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Hội nghị đã thảo luận, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế về phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐBQH khóa XVI, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố đã tổ chức hội nghị Ban lãnh đạo để thảo luận, dự kiến nhân sự giới thiệu ứng cử. Hội nghị thống nhất dự kiến giới thiệu bà Nguyễn Thị Sửu, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Huế ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Trên cơ sở kết quả hội nghị, Ban lãnh đạo, Văn phòng tiếp tục tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử. Hội nghị được tổ chức dân chủ, đúng quy định, với sự tham dự của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, lãnh đạo Thường trực HĐND thành phố, các ban của HĐND thành phố cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng. Kết quả, 100% cử tri có mặt thống nhất tín nhiệm và đồng ý giới thiệu bà Nguyễn Thị Sửu ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Sau hội nghị cử tri nơi công tác, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố tiếp tục tổ chức hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng để xem xét, biểu quyết chính thức việc giới thiệu người ứng cử. Hội nghị đã thảo luận, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín và 100% đại biểu dự họp tán thành giới thiệu bà Nguyễn Thị Sửu để Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế hiệp thương theo quy định.

Việc tổ chức các hội nghị được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, góp phần chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.