Tạo đột phá trong phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Nhiều sản phẩm công nghệ ra đời từ sự hợp tác và hỗ trợ về cơ chế, chính sách

Nền tảng vững chắc từ cơ chế, chính sách

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, ĐMST và CĐS quốc gia, thành phố Huế đã chủ động ban hành nhiều chủ trương, chính sách và huy động nguồn lực nhằm thúc đẩy hệ sinh thái ĐMST, từng bước đưa KHCN trở thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Ngay sau khi Nghị quyết 57 được ban hành, Thành ủy Huế ban hành Kế hoạch số 295-KH/TU ngày 30/6/2025 để triển khai thực hiện Nghị quyết 57; đồng thời, ban hành Kế hoạch 289-KH/TU về chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng giai đoạn 2025 - 2030. Ở cấp chính quyền, UBND thành phố ban hành hàng loạt kế hoạch quan trọng như Kế hoạch 208/KH-UBND triển khai chương trình hành động của Chính phủ; Kế hoạch 209/KH-UBND thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”; Kế hoạch 330/KH-UBND triển khai Đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025 - 2035.

Để tăng cường hiệu lực chỉ đạo, Thành ủy và UBND thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển KHCN, ĐMST và CĐS; kiện toàn tổ chức, ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, điều hành và triển khai các nhiệm vụ KHCN trên địa bàn.

Song song với hoàn thiện cơ chế chính sách, Huế cũng chú trọng bố trí nguồn lực cho lĩnh vực này. Năm 2025, tổng ngân sách dành cho KHCN, ĐMST và CĐS của thành phố đạt 120,8 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên 97,4 tỷ đồng và chi đầu tư 23,4 tỷ đồng.

Từ định hướng của Nghị quyết 57 và kế hoạch của Thành ủy, UBND thành phố đã rà soát, lựa chọn 10 nhiệm vụ ưu tiên để đăng ký hỗ trợ kinh phí từ Trung ương với tổng nhu cầu khoảng 179,37 tỷ đồng trong giai đoạn 2025 - 2026. Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổng hợp, đề xuất bổ sung 50 tỷ đồng cho địa phương để triển khai các nhiệm vụ trọng điểm.

Cùng với nguồn lực ngân sách, Huế cũng tích cực huy động nguồn lực xã hội. Các doanh nghiệp công nghệ lớn đã tham gia đầu tư hạ tầng số, trong đó Viettel đầu tư 324 trạm 5G với tổng kinh phí dự kiến khoảng 486 tỷ đồng. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế số, chính quyền số và các dịch vụ đô thị thông minh.

Một trong những điểm sáng của Huế là xây dựng các nền tảng số phục vụ quản trị và phát triển hệ sinh thái ĐMST. Nền tảng Hue-S được phát triển như một hệ sinh thái số phục vụ người dân, doanh nghiệp và chính quyền, đồng thời tạo nền tảng dữ liệu cho đô thị thông minh. Thành phố cũng vận hành Cổng sáng kiến - nơi đã công bố hơn 430 sáng kiến, giải pháp, góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo trong cộng đồng.

Tăng cường chuyển giao, hợp tác về công nghệ

Hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tiếp tục được đẩy mạnh. Trong năm 2025, UBND thành phố đã ban hành 17 quyết định công nhận và chuyển giao kết quả nghiên cứu từ các nhiệm vụ KHCN. Tỷ lệ kết quả nghiên cứu được chuyển giao ứng dụng đạt 76%. Các dự án đầu tư vào thành phố đều được thẩm định công nghệ, với 100% công nghệ đăng ký đạt yêu cầu.

Tăng cường hợp tác, hỗ trợ nguồn lực để phát huy năng lực sáng tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ

Sự gắn kết giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp cũng từng bước được củng cố. Trong giai đoạn 2020 - 2025, có 18 nhiệm vụ KHCN triển khai theo mô hình “3 nhà”, chiếm khoảng 20% tổng số nhiệm vụ. Theo định hướng mới, tỷ lệ nhiệm vụ theo mô hình này sẽ được nâng lên khoảng 80% nhằm tăng cường tính ứng dụng và hiệu quả thực tiễn.

Trong lĩnh vực hợp tác, Huế đang mở rộng kết nối với các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong và ngoài nước. Thành phố đã ký kết hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030, đồng thời hợp tác với Bệnh viện Trung ương Huế nhằm thúc đẩy ứng dụng KHCN trong y tế.

Hoạt động hợp tác quốc tế cũng được mở rộng với nhiều đối tác đến từ Séc, Bỉ, Thụy Sỹ và Liên minh châu Âu, cũng như kết nối với mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam ở nước ngoài. Một số dự án tiêu biểu đang được triển khai như dự án số hóa không gian ngầm 3D trên nền tảng bản đồ số Map4D do Hàn Quốc tài trợ hay dự án SATREPS về cảnh báo sớm sạt lở đất và lũ bùn đá do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.

Những kết quả bước đầu cho thấy hiệu quả các chính sách phát triển KHCN tại Huế đang tác động tích cực đến hoạt động hợp tác, liên kết. Theo báo cáo Chỉ số ĐMST cấp địa phương năm 2025, tỷ lệ hợp tác nghiên cứu giữa tổ chức KHCN và doanh nghiệp của Huế đạt 34,4%, xếp thứ 3 toàn quốc.

Xác định KHCN, ĐMST và CĐS là động lực phát triển quan trọng, thời gian tới, thành phố tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như CĐS toàn diện trong cơ quan nhà nước, phát triển dữ liệu mở, triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”; đồng thời, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược như AI, Big Data, bán dẫn và công nghệ sinh học.

Với quyết tâm chính trị cao cùng sự đồng hành của cộng đồng khoa học, doanh nghiệp và xã hội, Huế đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa KHCN trở thành động lực then chốt cho phát triển, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Xuân Sơn khẳng định, với định hướng rõ ràng, giải pháp đồng bộ và quyết tâm chính trị cao, năm 2026, ngành cam kết nỗ lực, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao nhằm tăng tốc và tạo nền tảng đột phá, đưa KHCN, ĐMST và CĐS thực sự trở thành động lực phát triển cốt lõi, góp phần xây dựng thành phố Huế phát triển nhanh, bền vững, thông minh và giàu bản sắc.