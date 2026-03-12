  • Huế ngày nay Online
Thị trường xăng dầu ở Huế ổn định, không có biến động lớn

HNN.VN - Nhờ công tác quản lý và điều hành của các sở, ngành chức năng, nguồn cung xăng dầu trên địa bàn thành phố những ngày qua được bảo đảm, hoạt động kinh doanh trên thị trường ổn định, không có biến động lớn.

Không để xảy ra hiện tượng găm hàng, nâng giá xăng dầu Thực hiện điều hành giá xăng dầu theo Nghị quyết số 36/NQ-CP của Chính phủ

Giá xăng dầu đã hạ nhiệt từ 22h tối 11/3 

Sáng 12/3, tại một số cửa hàng xăng dầu trên các tuyến đường lớn, như: Hùng Vương, An Dương Vương, Phạm Văn Đồng hay khu vực phía Nam thành phố, lượng phương tiện đến đổ xăng chỉ rải rác. Người dân chỉ mất vài phút để hoàn tất việc mua xăng dầu, không xảy ra tình trạng ùn ứ hay phải xếp hàng chờ đợi.

Tại một cửa hàng xăng dầu trên đường Phạm Văn Đồng (phường Vỹ Dạ) nhân viên bán hàng cho biết lượng khách trong ngày vẫn duy trì ở mức bình thường. Các phương tiện ra vào nhưng không quá đông, nhờ đó, việc phục vụ diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.

Anh Hoàng Văn Việt, tài xế xe công nghệ (phường Phú Xuân) cho biết, thời gian gần đây anh vẫn đổ xăng bình thường, không gặp khó khăn về nguồn cung. "Mấy hôm nay đi đổ xăng không phải chờ đợi lâu. Hôm nay, vừa nghe thông báo giá xăng đã giảm nên phần nào giảm bớt chi phí đi lại", anh nói.

Ghi nhận tại một số cửa hàng xăng dầu ở cửa ngõ phía Bắc thành phố, lượng khách đến mua xăng dầu không tăng đột biến, hoạt động bán lẻ diễn ra ổn định.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương, hiện nay trên địa bàn thành phố có 128 cửa hàng xăng dầu bán lẻ hoạt động. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cơ bản bảo đảm nguồn cung, không để xảy ra tình trạng gián đoạn trong hệ thống phân phối. Những ngày qua, các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm như đầu cơ, găm hàng hoặc bán hàng không đúng quy định. Việc kiểm tra được thực hiện tại nhiều cửa hàng nhằm bảo đảm thị trường vận hành minh bạch, ổn định.

Liên quan đến diễn biến giá xăng dầu, từ 22 giờ ngày 11/3, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều hành giá xăng RON95-III theo hướng giảm xuống còn khoảng 25.240 đồng/lít. Cùng với đó, giá dầu diesel cũng giảm mạnh, xuống còn khoảng 26.470 đồng/lít. Việc giá xăng dầu giảm đã góp phần ổn định tâm lý thị trường và giảm bớt áp lực chi phí đối với người dân cũng như doanh nghiệp.

Song Minh
