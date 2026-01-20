Đơn vị bầu cử số 7 triển khai các nhiệm vụ bầu cử

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thuỳ Giang kết luận tại cuộc họp

Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thuỳ Giang, Trưởng ban Ban bầu cử số 7 chủ trì cuộc họp.

Đơn vị bầu cử số 7 gồm hai phường An Cựu và Thủy Xuân, Ban Bầu cử Đơn vị bầu cử số 7 đã tổ chức cuộc họp triển khai các nhiệm vụ công tác theo quy định. Cuộc họp đã thông qua Quyết định thành lập Ban bầu cử số 7; thông báo dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên ban bầu cử; dự thảo Kế hoạch kiểm tra của Ban bầu cử về công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử trên địa bàn.

Tại cuộc họp, đại diện hai phường An Cựu, Thủy Xuân cũng báo cáo một số nội dung triển khai công tác bầu cử tại địa phương.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang, Trưởng Ban Bầu cử Đơn vị bầu cử số 7 nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao; do đó, các thành viên Ban Bầu cử cần khẩn trương triển khai nhiệm vụ theo phân công, gắn với chức năng, lĩnh vực phụ trách, bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian”.

Đồng chí Trần Hữu Thùy Giang đề nghị cấp ủy, chính quyền hai phường An Cựu và Thủy Xuân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận trong Nhân dân; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong hiệp thương, giới thiệu người ứng cử; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức bầu cử. Đồng thời chủ động bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn thành phố Huế.