Lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH và HĐND thành phố

Hội nghị biểu quyết giới thiệu các đồng chí ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố

Tại hội nghị, cử tri được thông tin đầy đủ về tiêu chuẩn, điều kiện của ĐBQH và đại biểu HĐND thành phố theo quy định của pháp luật, đồng thời nghe trình bày tiểu sử tóm tắt của các đồng chí được dự kiến giới thiệu ứng cử.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI; các đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, cử tri nơi công tác đã tham gia nhận xét, đánh giá đối với từng đồng chí được giới thiệu ứng cử. Các ý kiến đều thống nhất cho rằng, đây là những cán bộ tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng; có trình độ, năng lực công tác; lối sống gương mẫu, trong sáng; có tư duy đổi mới, tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc; nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách; có uy tín cao trước Nhân dân và cử tri, với nhiều kết quả, sản phẩm công tác cụ thể, rõ nét.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu tại hội nghị

Kết quả, 100% cử tri tham dự hội nghị đã biểu quyết thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Đình Trung ứng cử ĐBQH khóa XVI; 100% cử tri thống nhất giới thiệu các đồng chí Phạm Đức Tiến và Nguyễn Chí Tài ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí được giới thiệu ứng cử trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, ghi nhận và thống nhất cao của cử tri nơi công tác và tập thể Văn phòng Thành ủy. Đồng thời khẳng định, đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao; mỗi cá nhân sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, năng lực, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Các đồng chí cũng cam kết chủ động đổi mới phương pháp làm việc, nêu cao tinh thần gương mẫu, bám sát chương trình công tác; thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân TP. Huế để kịp thời phản ánh, đề xuất với Quốc hội và HĐND; góp phần triển khai hiệu quả các nghị quyết, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội Đảng bộ thành phố đã xác định trong nhiệm kỳ tới.