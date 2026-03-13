Không đánh đổi chất lượng lấy tiến độ

Các nội dung điều tra được cán bộ Thống kê thành phố kiểm tra, rà soát

Rút ngắn tiến độ

Theo Quyết định số 2837/QĐ-BTC ngày 18/8/2025 của Bộ Tài chính, Tổng điều tra sẽ được diễn ra trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin về các đơn vị sản xuất, kinh doanh phục vụ việc đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; làm cơ sở để đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Tổng điều tra được triển khai theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 triển khai từ ngày 5/1/2026 đến hết ngày 31/3/2026, tập trung thu thập thông tin các đơn vị điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; tổ hợp tác; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Giai đoạn 2 triển khai từ ngày 1/4/2026 đến hết ngày 31/8/2026, tập trung thu thập thông tin đối với doanh nghiệp; đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; hội, hiệp hội; cơ sở sản xuất, kinh doanh trực thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam. Kết quả sơ bộ của Tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 1/2027, kết quả chính thức được công bố vào quý III/2027.

Tuy nhiên mới đây, Bộ Tài chính đã có quyết định điều chỉnh lộ trình triển khai Tổng điều tra. Theo đó, thời gian thu thập thông tin giai đoạn 1 được rút ngắn 20 ngày và kết thúc vào ngày 10/3/2026; giai đoạn 2 rút ngắn 4 tháng, triển khai từ 1/3/2026 đến 30/4/2026. Công tác kiểm tra, làm sạch dữ liệu được thực hiện song song với quá trình thu thập thông tin, rút ngắn 7 tháng so với kế hoạch ban đầu. Việc tổng hợp và biên soạn báo cáo kết quả sơ bộ tổng điều tra được đẩy sớm, nhằm bảo đảm công bố kết quả sơ bộ vào ngày 30/6/2026.

Thông tin từ Thống kê thành phố, Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên địa bàn thành phố giai đoạn 1 đã hoàn thành 100% vào ngày 10/3 theo đúng tiến độ chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương. Thành phố đã hoàn thành phỏng vấn điều tra 79.104 hộ cá thể, 18 tổ hợp tác và 1.084 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Hiện nay, công tác kiểm tra, hoàn thiện phiếu đang tiếp tục thực hiện và sẽ hoàn thành trước 31/3/2026.

Tăng cường công tác phối hợp

Theo ông Hoàng Văn Sỹ, Trưởng Thống kê thành phố, việc điều chỉnh rút ngắn tiến độ Tổng điều tra đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác tổ chức thực hiện nhưng phải đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của dữ liệu. Vì thế, song hành với việc đẩy nhanh tiến độ, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 thành phố cũng siết chặt quy trình nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, giám sát và ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, xử lý dữ liệu. Lực lượng điều tra viên, giám sát viên được quán triệt tinh thần làm việc khẩn trương nhưng chính xác, đảm bảo kết quả điều tra phản ánh trung thực thực trạng hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các tổ chức kinh tế.

Điều tra viên tiến hành điều tra doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Việc rút ngắn tiến độ không chỉ là yêu cầu về thời gian, mà còn là phép thử đối với năng lực tổ chức, phối hợp của các cấp, các ngành nhằm bảo đảm nguồn dữ liệu đầu vào đầy đủ, đáng tin cậy phục vụ cho việc hoạch định chính sách giai đoạn tới. Vướng mắc lớn nhất hiện nay chính là lộ trình giai đoạn 2 cuộc Tổng điều tra từ ngày 1/3 - 30/4/2026, song hạn cuối thời gian hoàn thành báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp là 31/3/2026. Do đó, công tác thu thập thông tin doanh nghiệp sẽ gặp một số khó khăn nhất định.

Ông Hoàng Văn Sỹ chia sẻ, để hoàn thành tốt tiến độ đã đề ra, cả hệ thống chính trị cần vào cuộc trong công tác tuyên truyền cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hội, hiệp hội và các tổ chức phi chính phủ trên địa bàn trong thực hiện kê khai phiếu thu thập thông tin. Cùng với đó, lãnh đạo các đơn vị được điều tra cần phối hợp cung cấp thông tin chính xác, minh bạch cho điều tra viên theo thời gian quy định.

UBND thành phố cũng đã có Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 2/3/2026 về việc triển khai Tổng điều tra giai đoạn 2 trên địa bàn. Theo đó, UBND thành phố giao Thống kê thành phố chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện phương án Tổng điều tra giai đoạn 2; tổ chức, chỉ đạo, tuyên truyền về Tổng điều tra đến các hội, hiệp hội, doanh nghiệp… phối hợp tham gia kê khai Tổng điều tra theo đúng kế hoạch.

Thuế thành phố Huế cũng đã có văn bản gửi cộng đồng doanh nghiệp đề nghị quan tâm phối hợp thực hiện kê khai thông tin ngay sau khi được thông báo. Đồng thời nhấn mạnh, mọi thông tin doanh nghiệp cung cấp sẽ được bảo mật tuyệt đối và chỉ sử dụng đúng mục đích thống kê theo quy định của pháp luật nhằm tạo sự yên tâm, tin tưởng đối với doanh nghiệp khi cung cấp thông tin cho các cơ quan liên quan.