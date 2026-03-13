  • Huế ngày nay Online
6 bước bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

HNN.VN - Ngày 21/5/2025, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 199/2025/QH15 về việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tạo điều kiện để người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền bầu cửSẵn sàng cho Ngày hội lớnBầu cử & quyền công dân15 khu vực bỏ phiếu riêng của TP. Huế

 

Theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết 199/2025/QH15 thì Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là Chủ nhật, ngày 15/3/2026. Việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7h00 đến 19h00. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21 giờ tối cùng ngày.

Có 6 bước bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 -  2031. Trong đó, cử tri lưu ý: Không được khoanh tròn, gạch chéo, gạch dưới, gạch trên hàng họ và tên người ứng cử; Không được đánh dấu những ký tự đặc biệt trên phiếu bầu; Không được viết thêm, ghi tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu; Không được bầu quá số đại biểu được ấn định trong phiếu bầu, hoặc bỏ phiếu bầu trắng; Nếu viết hỏng, cử tri có quyền được đổi phiếu bầu khác.

bầu cử đại biểu quốc hội HĐND TP. Huế
