Đưa mô hình mới vận hành thực chất, hiệu quả, kiến tạo phát triển

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy

Sáng 1/7, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị. Cùng chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo sơ kết Nguyễn Duy Ngọc. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến tới 3.651 điểm cầu tại các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, trụ sở các tỉnh, thành phố, trụ sở xã, phường, đặc khu trên toàn quốc với tổng số hơn 557.000 đại biểu tham dự.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố; Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Cùng dự có các đồng chí UVTV Thành ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố.

Đột phá từ cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy

Một năm sau khi chính thức vận hành mô hình tổ chức mới, cuộc cải cách về tổ chức bộ máy đã tạo chuyển biến rõ nét trong toàn hệ thống chính trị. Không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, mô hình mới từng bước hình thành phương thức quản trị tinh gọn, hiệu quả hơn, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Hệ thống các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước được rà soát, hoàn thiện đồng bộ, tạo cơ sở pháp lý cho việc vận hành mô hình mới. Việc phân cấp, phân quyền được thực hiện theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trong giải quyết công việc.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại phường Vỹ Dạ, TP. Huế

Một trong những dấu ấn nổi bật là việc sắp xếp lại đơn vị hành chính trên phạm vi cả nước. Sau một năm triển khai, cả nước giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố, kết thúc hoạt động của cấp huyện và tổ chức lại hệ thống cấp xã còn 3.321 đơn vị. Đây là bước thay đổi mang tính lịch sử, tạo nền tảng cho mô hình quản trị mới.

Cùng với sắp xếp tổ chức là những đổi mới trong công tác cán bộ. Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo được thực hiện đồng bộ, bảo đảm bộ máy mới đi vào hoạt động ngay sau sáp nhập. Đáng chú ý, lần đầu tiên 100% bí thư tỉnh ủy, thành ủy và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố sau sắp xếp không phải là người địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, điều hành.

Tinh gọn bộ máy được triển khai song hành với chuyển đổi số và cải cách hành chính. Mức độ hài lòng của người dân đạt trên 83%, trong khi gần 90% ý kiến đánh giá tình trạng công chức sách nhiễu, gây phiền hà cơ bản đã được khắc phục, phản ánh những chuyển biến tích cực trong chất lượng phục vụ của bộ máy hành chính.

Tại hội nghị, đại diện các ban, bộ, ngành và địa phương cũng chia sẻ những kết quả bước đầu, đồng thời kiến nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế, tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để mô hình chính quyền 3 cấp phát huy hiệu quả cao hơn.

Từ ổn định tổ chức đến nâng cao chất lượng vận hành

Phát biểu kết luận, chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, sau một năm triển khai, mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Giai đoạn tới cần tập trung đưa bộ máy mới vận hành thực chất, hiệu quả, tạo ra năng lực quản trị và động lực phát triển mới, thay vì chỉ dừng lại ở việc sắp xếp tổ chức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thành công của cuộc cải cách không được đo bằng số lượng đầu mối được tinh gọn mà phải thể hiện ở chất lượng hoạt động của bộ máy, khả năng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội. Bộ máy mới phải giải quyết công việc nhanh hơn, minh bạch hơn, đồng thời khơi thông các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.

Để đạt mục tiêu đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền theo hướng giao quyền đi đôi với giao trách nhiệm. Khi quyền hạn được trao nhiều hơn cho địa phương, nhất là cấp xã, mỗi cấp, mỗi ngành và từng cán bộ phải phát huy tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy.

Cùng với việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đẩy mạnh đổi mới phương thức quản trị trên nền tảng chuyển đổi số và dữ liệu. Các bộ, ngành, địa phương cần khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu chuyên ngành để nâng cao hiệu quả điều hành, giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, mọi nhiệm vụ phải được triển khai theo phương châm: rõ việc, rõ người chủ trì, rõ đơn vị phối hợp, rõ thời gian hoàn thành và rõ nguồn lực thực hiện; gắn với trách nhiệm người đứng đầu và kết quả cụ thể. Cùng với đó, cần hoàn thiện cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ yên tâm thực thi nhiệm vụ.

Nhấn mạnh vai trò của cấp xã trong mô hình mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục đồng hành, hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời những khó khăn phát sinh trong quá trình vận hành. Đồng thời khẳng định, mục tiêu cao nhất của cuộc cải cách là xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ, kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; tạo nền tảng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.