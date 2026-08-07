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Phú Vang: Vận hành 2 “Điểm hỗ trợ xã hội số”

HNN.VN - Ngày 7/8, tại xã Phú Vang đã đưa vào vận hành 2 “Điểm hỗ trợ xã hội số” phục vụ người dân. Đồng chí Đặng Hồng Sơn, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và đoàn công tác đã đến thăm và kiểm tra ngày đầu tiên triển khai thực hiện.

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Đồng chí Đặng Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Phú Vang  (giữa) thăm, kiểm tra tại các điểm trong ngày đầu tiên vận hành 

Mô hình được bố trí tại 2 địa điểm: Điểm số 1 đóng tại Bưu cục Vinh Thái (thôn Thanh Lam Bồ) và điểm số 2 tại Bưu cục Vinh Hà (thôn Phường 5). Tại đây, người dân được hỗ trợ miễn phí các thủ tục hành chính trực tuyến thuộc lĩnh vực tư pháp - hộ tịch, bảo trợ xã hội, đất đai và các dịch vụ công liên thông theo Đề án 06 (khai sinh, khai tử, BHYT...). Đồng thời, lực lượng hỗ trợ sẽ hướng dẫn bà con kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), thanh toán không dùng tiền mặt và kỹ năng an toàn trên không gian mạng.

Tại các điểm trên, Bí thư Đảng ủy xã đã ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, quyết tâm của các đơn vị chuyên môn trong việc triển khai mô hình.

Việc đưa “Điểm hỗ trợ xã hội số” vào hoạt động là bước đi thiết thực nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số ở cấp cơ sở, giúp người dân tiếp cận nhanh chóng với các dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại; góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, xã hội số tại địa phương.

Quỳnh Anh
 Từ khóa:
phú vangvận hànhđiểm hỗ trợxã hội số
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