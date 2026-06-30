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Động viên lực lượng tham gia "Chiến dịch 500 ngày đêm" tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Vang

HNN.VN - Chiều 30/6, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Huế đến thăm, kiểm tra và động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ trong "Chiến dịch 500 ngày đêm" tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Vang.

Tập trung kiểm tra, giám sát các vấn đề cấp bách theo yêu cầu Thuận Hóa công bố thành lập 30 tổ dân phố mới sau sắp xếpThành phố Huế mở rộng hợp tác với các tập đoàn kinh tế lớn từ Trung QuốcLấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo công tác lãnh đạo

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn (giữa) trao quà động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ

Tại nơi đến thăm, Chủ tịch UBND thành phố đã trực tiếp kiểm tra tiến độ, ân cần hỏi thăm điều kiện làm việc và chia sẻ với những vất vả của lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ, ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của các chiến sĩ và lực lượng phối hợp. Đồng thời mong muốn toàn thể lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, khắc phục khó khăn, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc đề ra, góp phần hoàn thành xuất sắc mục tiêu chung của chiến dịch.

 Nghĩa trang liệt sĩ Phú Vang là nơi an nghỉ của 1.984 phần mộ đơn; trong đó có 1.595 phần mộ chưa xác định được thông tin. Hiện có gần 40 cán bộ, chiến sĩ tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, số hóa thông tin để giám định AND... phục vụ công tác tìm kiếm, đối chiếu xác định danh tính và thân nhân. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Quỳnh Anh
 Từ khóa:
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