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ClockThứ Hai, 17/08/2026 17:40

Khai trương tuyến tàu di sản Huế - Phong Nha vào ngày 28/8

HNN.VN - Sau thời gian chuẩn bị, tàu di sản Huế - Phong Nha sẽ chính thức khai trương vào ngày 28/8. Đáng chú ý, từ hôm nay (ngày 17/8), ngành đường sắt đã bắt đầu mở bán vé đôi tàu HQ1/HQ2 mang tên “Hành trình Di sản thế giới”, kết nối Cố đô Huế với Phong Nha - Kẻ Bàng.

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 Tàu di sản Huế - Phong Nha sẽ có dịch vụ ẩm thực, giải trí phục vụ hành khách. Ảnh. Đường sắt Việt Nam

Ông Lương Xuân Thường, Giám đốc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Đồng Hới - Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt (đơn vị trực tiếp quản lý tàu di sản) cho biết, theo kế hoạch, tàu di sản Huế - Phong Nha sẽ khai trương vào sáng 28/8 tại ga Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Sau lễ khai trương tàu sẽ xuất phát tại Đồng Hới vào lúc 7g50 đến Huế lúc 11g06.

Từ ngày 29/8, đôi tàu HQ1/HQ2 sẽ chính thức vận hành hai chiều. Theo lịch trình, ở chiều đi, tàu HQ2 xuất phát từ ga Huế lúc 7g15, đến ga Thọ Lộc lúc 11g55. Chiều ngược lại tàu HQ1 xuất phát từ ga Thọ Lộc lúc 13g15, đến ga Huế lúc 17g25. Hành trình dài khoảng 190km, tàu có dừng đón trả tại các ga Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới và Thọ Lộc, với thời gian di chuyển hơn 4 tiếng. Nhà ga cũng được định hướng trở thành điểm check-in, kết hợp giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP, góp phần gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Trong tuần lễ khai trương (từ ngày 28/8 đến 5/9/2026), ngành đường sắt đặc biệt giảm 50% cho tất cả các hạng vé, giá vé trải nghiệm dao động từ 210.000 - 380.000 đồng cho chặng từ Huế - Phong Nha (ga Thọ Lộc).

Sau đó, từ 6/9 đến 31/12/2026, chương trình giảm giá được áp dụng ở mức 15%. Hành khách đặt vé khứ hồi giai đoạn sau tuần lễ khai trương sẽ được giảm thêm 10% giá vé lượt về. Cùng với đó là chính sách ưu đãi hấp dẫn đối với khách đoàn, doanh nghiệp du lịch và các hiệp hội du lịch, đối tượng chính sách...  

Theo thiết kế, đoàn tàu sẽ có 8 toa, có thể phục vụ hơn 300 hành khách, bao gồm 5 toa ghế xoay giúp du khách dễ dàng thưởng ngoạn cảnh đẹp hai bên đường, 1 toa VIP sang trọng với 24 chỗ ngồi, 1 toa cộng đồng để kết nối giao lưu và 1 toa dịch vụ giải trí mang đến những trải nghiệm độc đáo lần đầu tiên xuất hiện trên đường sắt Việt Nam.

HỮU PHÚC
 Từ khóa:
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