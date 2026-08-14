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ClockThứ Hai, 17/08/2026 17:52

Mời đón đọc Huế ngày nay số 502, phát hành ngày 18/8

HNN.VN - Nhiều thông tin thời sự nổi bật trong nước và trên địa bàn thành phố Huế được cập nhật trên số báo này.

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 Trang nhất với nhiều thông tin thời sự nổi bật.

Trong đó, đáng chú ý ở trang 2 là bài viết: “Dư địa tăng trưởng từ 34 dự án tạo năng lực sản xuất mới” của tác giả Lê Thọ. Bài viết nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay, điểm tựa quan trọng nhất để tạo ra sự khác biệt cho thành phố Huế chính là 34 dự án động lực trên địa bàn. Dù vậy, bài toán đặt ra không chỉ là đưa dự án vào vận hành đúng tiến độ mà còn phải đo lường chính xác giá trị mà mỗi dự án tạo ra cho nền kinh tế. Do đó, các cơ quan quản lý phải chuyển từ tư duy theo dõi tiến độ sang quản trị theo kết quả; bám sát từng doanh nghiệp để kịp thời nhận diện những điểm nghẽn về thị trường, nguyên liệu, thủ tục đầu tư, hạ tầng để chủ động tháo gỡ.

“Tinh thần hiến đất mở đường đã trở thành nét đẹp văn hóa tiêu biểu của người Huế” là khẳng định của đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế khi trả lời phỏng vấn của PV Báo Huế ngày nay về Cuộc vận động “Hiến đất mở đường” giai đoạn 2026 - 2030. Theo đồng chí Nguyễn Chí Tài, phương châm vận động là “dễ làm trước, khó làm sau”, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; không áp đặt, ép buộc, chạy theo thành tích hoặc gắn việc hiến đất với việc giải quyết các quyền, lợi ích khác của công dân”. Nhờ đó cuộc vận động đã đạt được những kết quả tích cực. Đó cũng là nội dung trọng tâm của bài phỏng vấn trên trang Thời sự - Chính trị.

“Khai mở dư địa đầu tư” là bài viết đáng đọc ở trang Kinh tế của tác giả Hoàng Anh. Theo tác giả, Trung Quốc hiện là một trong những đối tác đầu tư quan trọng của thành phố Huế. Đến nay, địa phương có hơn 30 dự án đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp Trung Quốc với tổng vốn đăng ký gần 771 triệu USD, chiếm gần 16% tổng vốn FDI trên địa bàn. Ngoài đóng góp đáng kể cho nguồn thu ngân sách, các dự án này còn giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương và góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

 Trên số báo này còn có các bài viết đáng chú ý khác.

Do hàng loạt vướng mắc nên Dự án chỉnh trang nút giao Quốc lộ (QL) 49A - đường Hồ Chí Minh (đoạn ngã ba Bốt Đỏ) chưa thể về đích đúng kế hoạch. Đây cũng 1 trong 17 dự án mà Thanh tra TP. Huế đưa vào diện thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý đầu tư xây dựng. Để biết rõ hơn dự án gặp những vướng mắc gì và vì sao phải thanh tra, mời bạn đọc bài “Gỡ vướng nút giao Quốc lộ 49A - đường Hồ Chí Minh” trên trang Bạn đọc.

Ngoài ra, số báo còn có những bài viết thú vị khác như: “Cơ hội việc làm phong phú, nhiều ngành vẫn “khó” người học; Để trẻ an toàn dưới nước; Khi giới trẻ chọn nón lá Huế”…

Kính giới thiệu đến quý bạn đọc!

Huế ngày nay
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Đón đọcHuế ngày naysố 502ngày 18/8
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