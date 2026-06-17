Hoàn thiện quy hoạch, tạo tiền đề để thu hút đầu tư

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, giữ nhịp phát triển

6 tháng đầu năm 2026, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị; kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII. Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều vấn đề phát sinh được chỉ đạo xử lý kịp thời, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, không làm gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng tiếp tục được đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ. Ban Thường vụ Thành ủy duy trì nền nếp làm việc khoa học, tăng cường kiểm tra, giám sát, trực tiếp làm việc với địa phương để tháo gỡ những vấn đề phát sinh; đồng thời rà soát, bổ sung quy chế làm việc phù hợp với yêu cầu của mô hình tổ chức mới.

Đến nay, Thường trực Thành ủy đã làm việc với 33/40 đảng ủy xã, phường; thành lập tổ giám sát hỗ trợ xử lý các dự án tồn đọng; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, triển khai đồng bộ các phần mềm dùng chung, xử lý văn bản điện tử toàn trình và xây dựng môi trường làm việc số trong các cơ quan Đảng.

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm ước đạt 9 - 9,5%; du lịch tiếp tục khởi sắc với hơn 4,3 triệu lượt khách; nhiều dự án trọng điểm được trao quyết định chủ trương đầu tư và khởi công, tạo thêm động lực tăng trưởng. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm, góp phần giữ vững ổn định chính trị và củng cố niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của thành phố.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Thường vụ Thành ủy cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn chậm; tăng trưởng khu vực công nghiệp - xây dựng chưa đạt kỳ vọng; doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn. Đây là những nội dung được yêu cầu tập trung xử lý trong 6 tháng cuối năm nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Rà soát quy hoạch để chủ động thu hút đầu tư

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, quan điểm của Chính phủ là điều chỉnh tổng thể quy hoạch thành phố, không điều chỉnh cục bộ. Trên cơ sở các cơ chế Quốc hội đã cho phép, thành phố cần chủ động lập quy hoạch phân khu đối với những khu vực đủ điều kiện để sớm kêu gọi đầu tư.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian đến (Thi công đường Nguyễn Hoàng thuộc dự án Vành đai 3)

Cùng với đó, khẩn trương rà soát toàn bộ danh mục dự án kêu gọi đầu tư, bảo đảm chính xác về diện tích, hiện trạng sử dụng đất, chi phí giải phóng mặt bằng và các điều kiện liên quan. Danh mục dự án phải đủ độ tin cậy để nhà đầu tư có thể tiếp cận, nghiên cứu và triển khai ngay khi đủ điều kiện, tránh phát sinh điều chỉnh làm ảnh hưởng môi trường đầu tư. Việc rà soát phải hoàn thành trước ngày 15/7 để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến.

Đối với các trường liên cấp tại A Lưới, Bí thư Thành ủy yêu cầu tiếp tục huy động nhân lực, tận dụng tối đa thời gian mùa khô để đẩy nhanh tiến độ thi công; trường hợp cần thiết có thể huy động lực lượng dân quân thường trực tham gia những phần việc phù hợp nhằm bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Bí thư Thành ủy yêu cầu các địa phương tập trung hoàn thành việc chi trả bồi thường, bàn giao mặt bằng để tăng khối lượng thi công và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung cũng lưu ý khó khăn về tiếp cận tín dụng của nhiều doanh nghiệp, thành phố cần sớm tổ chức đối thoại với doanh nghiệp và các ngân hàng thương mại nhằm tìm giải pháp khơi thông nguồn vốn, tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục phát huy trách nhiệm người đứng đầu, bám sát cơ sở, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; đồng thời tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, tạo nền tảng hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.