Hiệu quả từ camera giám sát đường ngang đường sắt

Mọi phương tiện băng qua đường sắt đều được camera giám sát.

Khó thoát “mắt thần”

Không ít trường hợp người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông vẫn bất chấp nguy hiểm, cố tình băng qua đường ngang đường sắt khi đèn tín hiệu đã chuyển đỏ, chuông cảnh báo liên tục vang lên và gác chắn đang hạ xuống.

Trước thực trạng đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế đã tăng cường khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát tại các đường ngang nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt.

Một buổi sáng tháng 6/2026, tại đường ngang Km714+016 thuộc thôn An Lại, xã Lộc An (TP. Huế), khi hệ thống đèn tín hiệu cảnh báo đã bật đỏ báo hiệu đoàn tàu sắp đi qua, một ô tô mang biển kiểm soát 75A - 477.XX vẫn bị người điều khiển ngang nhiên vượt qua đường sắt, bất chấp tín hiệu cảnh báo nguy hiểm.

Toàn bộ hành vi vi phạm đã được hệ thống camera giám sát lắp đặt tại đường ngang ghi lại. Ngay sau khi tiếp nhận dữ liệu hình ảnh, Trạm CSGT Phú Lộc thuộc Phòng CSGT Công an TP. Huế nhanh chóng xác minh chủ phương tiện, mời người điều khiển đến làm việc và xử lý theo quy định. Căn cứ Nghị định số 81/2026/NĐ-CP của Chính phủ (ban hành ngày 19/3/2026 và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2026) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với người điều khiển phương tiện này về hành vi vượt đường ngang khi đèn tín hiệu màu đỏ đã bật sáng, với mức phạt 19 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời hạn 2 tháng.

Đây không phải là trường hợp cá biệt. Trước đó, một tài xế trú tại phường Kim Long điều khiển xe tải từ Quốc lộ 1 rẽ vào đường Tôn Thất Sơn, thuộc phường Thanh Thủy để băng qua đường sắt. Dù hệ thống cảnh báo đã hoạt động đầy đủ với đèn tín hiệu, chuông báo và thanh chắn tự động hạ xuống báo hiệu đoàn tàu Bắc - Nam sắp đi qua, tài xế vẫn cố tình điều khiển phương tiện vượt đường ngang, tông gãy thanh chắn.

Những hành vi coi thường pháp luật và xem nhẹ các quy định bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ một vài giây chủ quan hoặc cố tình vi phạm cũng có thể đổi lấy hậu quả không thể khắc phục.

Nếu không có hệ thống camera giám sát, việc xác minh, truy tìm người vi phạm sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Việc lắp đặt camera tại các đường ngang đã trở thành “mắt thần” hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chức năng trong việc phát hiện, ghi nhận đầy đủ chứng cứ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Qua đó, nâng cao tính răn đe, phòng ngừa chung đối với người tham gia giao thông.

Ý thức vẫn là yếu tố quyết định

Theo thống kê của Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên, hiện toàn bộ các đường ngang có nhân viên gác chắn và các đường ngang được trang bị hệ thống cảnh báo tự động trên địa bàn TP. Huế đều đã được lắp đặt camera giám sát.

Hệ thống camera hoạt động liên tục 24/24 giờ, truyền trực tiếp hình ảnh về trung tâm điều hành để lực lượng trực thường xuyên theo dõi, giám sát. Mọi diễn biến bất thường xảy ra tại đường ngang đều được ghi nhận và xử lý kịp thời.

Không chỉ ghi lại các trường hợp cố tình vượt đường ngang khi tín hiệu cảnh báo đã kích hoạt, camera còn giúp phát hiện nhiều hành vi vi phạm khác, như: Dừng, đỗ phương tiện trong phạm vi an toàn đường sắt; xâm phạm hành lang bảo vệ đường sắt cũng như các sự cố có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động chạy tàu.

Đối với các trường hợp vi phạm, đơn vị quản lý đường sắt sẽ trích xuất dữ liệu hình ảnh, chuyển đến lực lượng chức năng và CSGT để xác minh, xử lý theo quy định. Việc ứng dụng công nghệ camera đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, rút ngắn thời gian xác minh, đồng thời bảo đảm tính khách quan, minh bạch trong quá trình xử lý vi phạm.

Đại tá Lê Viết Phương, Trưởng phòng CSGT Công an TP. Huế cho biết, hệ thống camera không đơn thuần phục vụ công tác xử phạt mà hướng đến mục tiêu quan trọng hơn là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Cùng với việc lắp đặt hệ thống camera tại các đường ngang có nhân viên gác chắn và các đường ngang được trang bị cảnh báo tự động, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các sở, ngành liên quan trên địa bàn TP. Huế cũng đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt.

Toàn tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua địa bàn TP. Huế dài khoảng 112km, đã xóa bỏ được 57/90 lối đi tự mở, 33 lối đi còn lại đang tiếp tục được triển khai các giải pháp xử lý trong thời gian tới.

Việc từng bước khép kín các lối đi tự mở, kết hợp với hệ thống camera giám sát hiện đại và sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng đang phát huy hiệu quả tích cực trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt. Tuy nhiên, dù công nghệ có hiện đại đến đâu thì yếu tố quyết định vẫn là ý thức của người tham gia giao thông. Chỉ cần chấp hành nghiêm tín hiệu đèn, chuông cảnh báo và tuyệt đối không cố tình vượt qua đường ngang khi gác chắn đã hạ xuống hoặc tàu sắp đến, mỗi người đã góp phần bảo vệ an toàn cho chính mình, gia đình và cộng đồng.