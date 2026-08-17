An Cựu giảm hơn 44% đầu mối trường học sau sắp xếp

Lãnh đạo phường An Cựu trao các quyết định cho Trường THCS Duy Tân.

Sau sắp xếp, phường An Cựu giảm từ 9 trường, gồm 3 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 2 trường THCS, xuống còn 5 trường, giảm hơn 44% số đầu mối quản lý.

Ở cấp mầm non, 3 trường được tổ chức lại thành 2 trường. Trường Mầm non An Đông tiếp tục hoạt động, đồng thời rà soát, hoàn thiện mô hình tổ chức tại 2 địa điểm hiện có. Trường Mầm non An Tây được sáp nhập vào Trường Mầm non An Cựu và giữ tên Trường Mầm non An Cựu.

Ở cấp tiểu học, 4 trường được tổ chức lại thành 2 trường. Trường Tiểu học Ngự Bình sáp nhập vào Trường Tiểu học Huyền Trân và giữ tên Trường Tiểu học Huyền Trân. Trường Tiểu học số 1 An Đông và Trường Tiểu học An Cựu được sáp nhập thành Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ.

Ở cấp THCS, Trường THCS Đặng Văn Ngữ được sáp nhập vào Trường THCS Duy Tân, giữ tên Trường THCS Duy Tân.

Việc sắp xếp được thực hiện theo chủ trương tiếp tục tinh gọn mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và sử dụng hợp lý đội ngũ, cơ sở vật chất.

Cùng với tổ chức lại các trường, phường An Cựu công bố các quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; quyết định thành lập các chi bộ, đảng bộ trường học trực thuộc Đảng ủy phường và các quyết định về nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Dịp này, phường An Cựu trao các quyết định, chúc mừng cán bộ được phân công, bổ nhiệm; đồng thời giao nhiệm vụ, định hướng để các trường nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học mới.