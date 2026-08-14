Khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác ASEAN-Trung Quốc

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Nhân dịp này, Đại sứ quán các nước ASEAN tại Bắc Kinh cũng chào mừng Tổng Thư ký mới của Trung tâm ASEAN-Trung Quốc Trương Lợi Trung.

Phát biểu ý kiến tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình khẳng định sau 59 năm hình thành và phát triển, ASEAN đã trở thành cộng đồng gồm 11 quốc gia thành viên, phản ánh đầy đủ sự đa dạng và năng động của khu vực; nhấn mạnh một trong những bài học quan trọng làm nên sức mạnh của ASEAN là khả năng lắng nghe lẫn nhau, tôn trọng sự đa dạng, quản lý khác biệt, xây dựng dựa trên đồng thuận để cùng tiến về phía trước.

Đại sứ cũng đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ ASEAN-Trung Quốc và hy vọng hai bên tiếp tục khai thác hiệu quả các tiềm năng hợp tác trong thời gian tới.

Cùng phát biểu tại sự kiện, Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Trung Quốc Trương Lợi Trung cảm ơn các Đại sứ và đại diện các nước ASEAN tại Bắc Kinh đã dành sự chào đón nồng nhiệt; khẳng định Trung tâm sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, phối hợp chặt chẽ các cơ quan đại diện ASEAN tại Trung Quốc, thúc đẩy giao lưu, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và mở rộng hợp tác thiết thực giữa các bên.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã cùng tham dự các hoạt động giao lưu trong không khí hữu nghị, đoàn kết và gắn bó của cộng đồng ASEAN tại Bắc Kinh.

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