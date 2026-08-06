Phát triển quan hệ Việt Nam - Australia toàn diện, thực chất, hiệu quả hơn

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm - Ảnh: moit.gov.vn

Nhận lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9-14/8/2026.

Trao đổi với báo chí trước thềm chuyến thăm, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm cho biết, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Australia đang bước vào một giai đoạn phát triển mới sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2024.

Là hoạt động đối ngoại cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước, đồng thời là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam tới Australia, chuyến thăm là một dấu mốc lịch sử, phản ánh tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy ngày càng sâu sắc giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước, đồng thời mở ra những cơ hội mới để đưa quan hệ song phương phát triển toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn.

Đại sứ chia sẻ, trọng tâm của chuyến thăm là tiếp tục củng cố tin cậy chính trị ở cấp cao nhất, đồng thời thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận và cam kết đã được hai bên thống nhất trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước có nhiều lợi ích chiến lược tương đồng và ngày càng nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của việc phối hợp chặt chẽ để ứng phó với những thách thức chung.

Chuyến thăm cũng là dịp để lãnh đạo hai nước trao đổi sâu rộng về những định hướng lớn mang tính chiến lược nhằm mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực có tiềm năng và ý nghĩa chiến lược, trong đó có kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục – đào tạo, quốc phòng, an ninh và giao lưu nhân dân.

Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc, việc thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mới, xây dựng chuỗi cung ứng bền vững và tăng cường hợp tác kết nối giữa hai nền kinh tế sẽ tạo thêm những động lực tăng trưởng mới cho quan hệ song phương.

Có thể nói, chuyến thăm không chỉ có ý nghĩa đối với quan hệ Việt Nam – Australia mà còn gửi đi thông điệp về vai trò của hai nước trong việc đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Là những quốc gia có vị trí quan trọng trong khu vực, Việt Nam và Australia cùng chia sẻ lợi ích trong việc duy trì một môi trường hòa bình, ổn định và dựa trên luật lệ; đồng thời ủng hộ việc giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.

Đây cũng là dịp để hai nước tiếp tục khẳng định cam kết đối với chủ nghĩa đa phương, tăng cường phối hợp tại các cơ chế khu vực và quốc tế, qua đó đóng góp tích cực hơn vào việc giải quyết các thách thức chung, thúc đẩy hợp tác và xây dựng lòng tin giữa các quốc gia.

"Tôi tin tưởng rằng thành công của chuyến thăm sẽ tạo thêm xung lực mới, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Australia phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và bền vững; đồng thời tiếp tục khẳng định đây là một trong những mối quan hệ quan trọng, năng động và giàu tiềm năng trong mạng lưới đối tác quốc tế của mỗi nước", Đại sứ bày tỏ.

Quan hệ đối tác có chiều sâu, dựa trên sự tin cậy giữa Việt Nam và Australia

Theo Đại sứ Phạm Hùng Tâm, sau hơn hai năm triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, quan hệ Việt Nam – Australia đang phát triển mạnh mẽ, thực chất và toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Trong đó, quan hệ chính trị và ngoại giao tiếp tục giữ vai trò nền tảng với các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và cơ chế đối thoại được duy trì thường xuyên. Đáng chú ý, khoảng 96% các dòng hành động trong Kế hoạch hành động giai đoạn 2024-2027 đã được hoàn thành hoặc đang triển khai đúng tiến độ, phản ánh quyết tâm chính trị cao và sự phối hợp hiệu quả giữa hai nước.

Hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng nổi bật. Trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt 8,1 tỷ USD, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước; trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Australia đạt 3,8 tỷ USD, tăng hơn 25%. Australia hiện nằm trong nhóm 10 đối tác lớn nhất của Việt Nam về thương mại, du lịch và viện trợ phát triển chính thức (ODA), cho thấy tính bổ trợ ngày càng rõ nét giữa hai nền kinh tế.

Bên cạnh kinh tế, hợp tác quốc phòng và an ninh tiếp tục được mở rộng trên cơ sở tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. Việc tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam-Australia lần thứ nhất tại Canberra năm 2024 cùng việc Hải quân Việt Nam lần đầu tham gia Diễn tập Kakadu được xem là những dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng cho hợp tác thực chất hơn trong lĩnh vực này.

Đáng chú ý, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo đang nổi lên như một trong những trụ cột hợp tác giàu tiềm năng nhất. Hai nước đang tích cực triển khai Chương trình Aus4Innovation, Bản ghi nhớ về đổi mới sáng tạo và thành lập Trung tâm Công nghệ Chiến lược Việt Nam-Australia tại Hà Nội, tập trung vào các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, 5G, 6G và bán dẫn. Những nền tảng này sẽ thúc đẩy kết nối giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, qua đó tạo ra giá trị gia tăng cao cho quan hệ song phương trong tương lai.

"Nhìn tổng thể, điểm nổi bật trong quan hệ Việt Nam – Australia thời gian qua không chỉ nằm ở sự phát triển trên nhiều lĩnh vực, mà còn ở sự chuyển biến về chất: Từ quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực sang quan hệ đối tác có chiều sâu, dựa trên sự tin cậy, lợi ích chiến lược tương đồng và tầm nhìn dài hạn. Đây chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới", Đại sứ nhấn mạnh.

Động lực tăng trưởng mới trong quan hệ Việt Nam - Australia

Nhìn về tương lai, Đại sứ Phạm Hùng Tâm tin tưởng, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm động lực để đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện bước sang giai đoạn phát triển năng động hơn.

Khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế số sẽ là những động lực tăng trưởng mới của quan hệ song phương. Australia có thế mạnh về nghiên cứu, công nghệ, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao, trong khi Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển công nghiệp công nghệ cao. Sự kết hợp giữa thế mạnh của hai bên có thể mở ra cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, an ninh mạng, công nghệ sinh học, công nghệ nông nghiệp hiện đại và công nghệ xanh.

Đại sứ cũng cho rằng xây dựng chuỗi cung ứng bền vững và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế sẽ trở thành ưu tiên hợp tác trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều biến động. Với lợi thế về tài nguyên, năng lượng và công nghệ của Australia cùng năng lực sản xuất, thị trường và vị trí địa chiến lược của Việt Nam, hai nước còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như năng lượng sạch, khoáng sản thiết yếu, chuyển đổi xanh, thương mại, đầu tư, giáo dục, y tế và ứng phó biến đổi khí hậu.

Theo Đại sứ Phạm Hùng Tâm, trong bối cảnh môi trường quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, việc tăng cường phối hợp giữa Việt Nam và Australia càng có ý nghĩa quan trọng. Hai nước cần tiếp tục củng cố nền tảng tin cậy chính trị, duy trì trao đổi cấp cao, phát huy tính bổ trợ của hai nền kinh tế để đa dạng hóa chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực thích ứng trước những biến động của kinh tế toàn cầu.

Đồng thời, hai bên có thể tiếp tục mở rộng hợp tác quốc phòng-an ninh trên các lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, an ninh biển, cứu trợ nhân đạo, an ninh mạng và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, cũng như tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương như ASEAN, EAS, APEC và Liên Hợp Quốc nhằm thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và đề cao chủ nghĩa đa phương.

Đại sứ khẳng định, với nền tảng tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, sự bổ trợ giữa hai nền kinh tế cùng quyết tâm của lãnh đạo hai nước, Việt Nam và Australia sẽ tiếp tục là những đối tác quan trọng của nhau, không chỉ thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn mà còn đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như trên thế giới./.